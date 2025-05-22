Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, \'\'Bu adımı atmaya mecburuz\'\' diyerek duyurdu
22.05.2025 15:57
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Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destek paketinin müjdesini verdi. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, reel sektörün desteklenmesi için yeni bir adım atılacağını duyurdu.

"GEREKLİ UYARILARI YAPTIM"

Ekonomi politikalarının sonuç vermeye başladığını vurgulayan Erdoğan "İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİ GÜÇLÜ BİR KONUMA ULAŞTI"

Ekonomideki iyileşmeye dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirinde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek "Şu anda artık Türkiye'nin milli geliri hamdolsun güçlü bir konuma ulaştı. Göreve geldiğimizde rakamlar neydi, şu anda rakamlar nerede? İhracata bakıyorsun, ihracatta hamdolsun 265-270 milyar dolar seviyelerini yakaladık. Öbür tarafta kişi başı milli gelirimiz o yıllara göre tavan yapmaya başladı. Rezervimiz de tırmanmaya başladı. Döviz rezervi noktasında şu anda hazinemiz güçlü" şeklinde konuştu.

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR

Geçmişte Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden sağlanan desteklerin önemini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz" dedi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ VE GÜVEN ARTIŞI

Enflasyonda gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirten Erdoğan, "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bu bir süreç ve devam ediyor. Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor. Son 40 ayın en düşük seviyesini gördük." şeklinde konuştu.

FİYAT VE FİNANSAL İSTİKRARA VURGU

Erdoğan, ekonomi yönetiminde fiyat istikrarı kadar finansal istikrar ve büyüme dinamiklerinin de gözetildiğini belirterek, bu olumlu tablonun korunması için kararlı duruşun süreceğini vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Politika, Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • fmpsd69v55:
    eveeeet kredi kimlere verilecek ? tabiki yandaşlara. para vermeden konsolide sağlanırmı 84 20 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    millet boğuldu boğuldu, faizde parası olan hariç herkes iflasın eşiğinde, bütün Türkiye faizde parası olanlar için çalışıyor 95 7 Yanıtla
  • Chen Medya :
    ziyaaa 79 20 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    kredi faizleri düşmeden ekonomi canlanmaz 75 3 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Ekonomi batsın diye dua ediyorlar, haset sahibi boşlar adeta çıldırıyorlar.. 23 45 Yanıtla
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