Ekonomi

Yeni OVP ile Ekonomik İyileşme Adımları

14.09.2025 11:13
Yeni OVP, yatırım süreçlerini kolaylaştırma ve nitelikli yatırımları artırma hedefli düzenlemeler içeriyor.

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde ekonomik aktörlerin güvenini artırmak, iş ve yatırım süreçlerini iyileştirmek ve nitelikli doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekerek büyüme ve istihdamı desteklemek amacıyla kamu politika ve düzenlemelerinde öngörülebilirlik, şeffaflık ve kolaylaştırıcılığa odaklanılacak.

AA muhabirinin 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgilere göre, yatırımların devamlılığının sağlanması, yatırımcılara öngörülebilirlik oluşturulması ve yatırımların güvence altına alınması amacıyla yeni mekanizmaları içeren düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda, nitelikli yatırımlar için yatırım süreçlerini kolaylaştıracak tek durak mekanizması oluşturulacak.

Adalete erişimin ve makul sürede yargılanma hakkının geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek. İhtisas mahkemelerinin etki analizi yapılarak yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

Fikri mülkiyet sisteminde toplumsal bilinci artırmak üzere hukuki altyapı güçlendirilecek, fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyecek ekosistem geliştirilerek bu hakların ticarileştirilmesi hızlandırılacak. İcra ve iflas mevzuatı, çağın şartları göz önüne alınmak suretiyle güncellenecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlaştırma süreci tamamlanacak.

e-Tebligat uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı çalışması yapılacak. Elektronik yolla piyasaya arz edilen sanayi ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve piyasa gözetim ve denetimini daha etkili sürdürmek üzere yapay zeka tabanlı yazılımla yeni bir denetim modeli oluşturulacak.

Enerji ve madencilik faaliyetlerinde yatırım güvencesinin sağlanmasına yönelik ikincil mevzuat hazırlanacak.

Dijital ekonominin gelişimine destek olmak amacıyla içerik öne çıkarma, algoritmaların şeffaflığı, adil sıralama, içerik kaldırma kriterleri ve telif paylaşım esaslarını kapsayan bir Dijital Rekabet Uyum Rehberi hazırlanacak.

Yenilikçi dijital uygulamalar hayata geçirilecek

Program döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye aşamaları iyileştirilecek, bürokratik işlemler azaltılacak, kolaylaştırılacak, hızlandırılacak ve buna ilişkin maliyetler düşürülecek.

Bu kapsamda, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen gümrük idareleriyle gümrük kapılarının işlem kapasiteleri artırılacak, fiziki ve teknolojik altyapıları yerli kullanım imkanları gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek.

Sınai mülkiyet tescil süreçleri, yapay zeka teknolojileri kullanılarak hızlandırılacak.

Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere, şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan, yenilikçi, dijital uygulamalar hayata geçirilecek.

Yabancı girişimci ve yatırımcıların ve iş gücünün ülkeye çekilebilmesi için uygulamalar geliştirilecek.

Türkiye'nin küresel yatırım ortamı sıralamasına yönelik belirlenen alanlarda iyileştirici düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak.

Rekabetçi yeni yatırımların tesisi

Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak özel kesim yatırımlarının artırılması amacıyla başta yeni girişimciler olmak üzere yatırımların finansman imkanları geliştirilecek, yatırım yeri arzı artırılacak ve yatırım yeri tahsis sistemi güçlendirilecek. Bunun için yurt içine gelen ve yurt dışına giden uluslararası doğrudan yatırımların birbirini tamamlayıcılığı ve ekonomiye katkısının artırılması için çalışmalar yapılacak.

Başta yatırım teşvik sistemi olmak üzere devlet yardımları, etki değerlendirmelerine dayalı, sade ve etkin bir yapıda yürütülecek. Yatırım olanaklarının etkin biçimde ele alınması amacıyla uygun alanları kapsayan yatırım yeri envanteri hazırlanacak.

İmalat sanayisine yönelik büyük ölçekli ve stratejik yatırımların yatırım yeri tahsis süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni tahsis modelleri geliştirilecek.

Yeşil ve dijital dönüşüm odaklı yatırımların artırılması

Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikte yatırımlar ile küresel tedarik zincirlerindeki konumun güçlendirilmesine yönelik yatırımların artırılması sağlanacak. Bu alandaki yatırımlarda yerli tedarik ekosistemi geliştirilerek yerelden tedarik artırılacak ve AB ile yeni bir diyalog mekanizması hayata geçirilecek.

KOBİ'lerin kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası doğrudan yatırımların tedarik zincirine dahil olma imkanlarını artırmak amacıyla tedarikçi geliştirme programları oluşturulacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta vadeli program, Türkiye, Ekonomi, Finans, Hukuk, OVP, Son Dakika

