Yeni Peugeot 308'de 3 boyutlu baskı teknolojisi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Peugeot 308'de 3 boyutlu baskı teknolojisi

07.05.2022 15:51
Yeni Peugeot 308'de 3 boyutlu baskı teknolojisi

Peugeot, yeni marka kimliğini taşıyan aslan logosu ile ilk kez tüketicisi ile buluşan, tasarımı ile ilgiyi üzerine toplayan 308 modelinde 3 boyutlu baskı teknolojisiyle özel aksesuarlar sunuyor.

Peugeot, yeni marka kimliğini taşıyan aslan logosu ile ilk kez tüketicisi ile buluşan, tasarımı ile ilgiyi üzerine toplayan 308 modelinde 3 boyutlu baskı teknolojisiyle özel aksesuarlar sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, 3 boyutlu baskı ve yeni esnek polimer sayesinde Fransız üretici, otomobil aksesuarlarını yeniden tasarlıyor.

Peugeot LIFESTYLE mağazasında bulunan güneş gözlüğü tutucusu, kutu tutucu ve telefon/kart tutucu gibi birçok aksesuar yeni Peugeot 308 için özel olarak oluşturuldu. Otomobil aksesuarlarında ilk kez Peugeot tarafından kullanılan 3 boyutlu baskı teknolojisi ile otomotiv endüstrisinde yeni kapılar açılıyor.

Peugeot'nun tasarım, ürün, araştırma ve geliştirme ekipleri ile HP Inc, Mader ve ERPRO ile ortak çalışması sonucu otomobil aksesuarları konusunda başka bir noktaya gelindi. Sektörde bir ilk olarak tasarlanan 3 boyutlu baskı teknolojisi ile oluşturulmuş araç içi aksesuarlar Peugeot'nun gözde modeli 308'de yer alacak.

Aksesuarlar, yeni HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D baskı teknolojisi kullanılarak 3 boyutlu olarak yazdırıldı. 308 ve yeni Peugeot i-Cockpit'in sunduğu rahatlığı tamamlayan; dokunma hissi uyandıran, hafif, sağlam ve kullanımı kolay yenilikçi ürünler sunmak amacıyla tasarlanan bu aksesuarlar sektörün dinamiklerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Dördüncü sanayi devriminin temel direklerinden biri olan 3 boyutlu baskı teknolojisini otomobil aksesuarlarına sokan Peugeot bu sayede çevreci bir atılım yapıyor. Kaynakları koruyan ve israfı önleyen bu proje, sürdürülebilir üretim süreçleri arayışında önemli bir rol oynuyor. Kullanımı giderek daha yaygın hale gelen 3 boyutlu baskı teknolojisi birçok endüstrinin üretim sisteminde devrim yaratırken, eklemeli imalat, enjeksiyon kalıplama gibi üretim tekniklerine bir alternatif haline geliyor.

Endüstriyel inovasyona geçiş

Otomobil aksesuarlarında ilk kez kullanılan bu teknolojiye geçişte, tasarımcıların amacı, modern malzemeler kullanarak ve yenilikler yaparak aksesuarları daha görünür ve çekici hale getirmekti. Aksesuar ürün gamı, müşterilerin otomobillerdeki depolama alanını nasıl kullandıklarına ilişkin ayrıntılı bir analizden sonra hazırlandı. Geleneksel malzemeler beklentileri karşılamadığından, Peugeot Design "Renk ve Malzeme" ekibi, daha yenilikçi bir görünüme sahip bir malzeme geliştirmek için proje ortaklarıyla birlikte çalıştı. Çözüm ise 3 boyutlu baskı oldu.

Hem kullanılan malzemeler hem de üretim yöntemleri açısından sürekli gelişiyor. Üretim maliyetleri düşmeye devam eden 3 boyutlu baskı şu ek avantajları sağlıyor:

"Tasarım özgürlüğü; enjeksiyonlu kalıplama olmaması sayesinde daha az üretim kısıtlaması ve parça karmaşıklığı ile sonsuz olasılıklar. 3-Boyutlu baskı, tasarımcılara yeni yaratıcı alanlar açıyor. Optimize edilen yapılar; daha hafif, daha dayanıklı, daha az montaj parçası, daha fazla esneklik. Çevik üretim; sonsuz kişiselleştirme olanakları, sipariş üzerine üretim sayesinde daha kısa teslim süreleri ve böylece stok ile depolama ihtiyacı ortadan kalkıyor."

Ekipler, birkaç ay içinde 3 önemli avantaj sağlayan yenilikçi bir polimer geliştirdi. (Esneklik; esnek, işlenebilir ve sağlam bir polimer. Hız; üretim süreci çok kısa ve ölçüye göre yapılabiliyor. Uygulama kalitesi; çok ince moleküller sayesinde son derece hassas ayrıntılar.)

Ultrasint Termoplastik Poliüretandır (TPU) adındaki esnek malzeme, HP Inc ve BASF ortaklığında geliştirildi. Bu malzeme dayanıklı, güçlü ve esnek parçalara olanak tanıyor. Yüksek esneklik gerektiren darbe emici parçalar ve esnek ağ benzeri yapılar için uygun bir malzeme olarak öne çıkıyor. Malzeme, yüksek yüzey kalitesine ve çok yüksek ayrıntı düzeyine sahip parçalar üretmek için kullanılabiliyor. TPU'nun bir otomobilin iç mekanında kullanılması, STELLANTIS Group tarafından patenti alınan yeni bir yaklaşım olmasıyla da dikkati çekiyor

YORUMLAR
500
İşitme engelli doğan Alperen, artık 'anne' diyebiliyor İşitme engelli doğan Alperen, artık 'anne' diyebiliyor Azerbaycan, Rus yetkililerin 'biyolojik laboratuvar' iddiasını yalanladı Azerbaycan, Rus yetkililerin 'biyolojik laboratuvar' iddiasını yalanladı

Araştırma, Otomobil, Peugeot, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni Peugeot 308'de 3 boyutlu baskı teknolojisi - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Peugeot 308'de 3 boyutlu baskı teknolojisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement