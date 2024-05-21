Malatya Kayısısı için yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Kayısısı için yeni sezon hazırlıkları başladı

Malatya Kayısısı için yeni sezon hazırlıkları başladı

Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi ile dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Malatya kayısısı için, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde Temmuz ayında başlayacak olan yeni sezona hazırlık yapılıyor.

21.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:08
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Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi ile dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Malatya kayısısı için, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde Temmuz ayında başlayacak olan yeni sezona hazırlık yapılıyor.

Malatya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde yaklaşık bin üyenin bir araya geldiği buluşmaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan eşlik etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, eski pazar yerinin artık yetersiz kalması nedeniyle yeni bir pazarın yapıldığını belirterek, "Yeni bir ticaret merkezi bir ihtiyaçtan doğmuştur. El birliği ile güçlü bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde kayısımızın ticaretini daha iyi nasıl yaparız. Üretici, tüccar, esnaf ve ihracatçının işlerini daha çok nasıl kolaylaştırırız konusunda istişarelerde bulunduk. Bütün amacımız ve gayemiz 6 Şubat depreminde büyük bir yıkım ve ciddi bir tramvaya maruz kalmış Malatya'yı ayağa kaldırma noktasında kayısıyı bunun ekonomik olarak merkezine oturtup yoğun bir gayretle çalışmaktır" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise "Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi gerçekten çok güzel bir yer ortaya çok güzel bir eser çıkmış. Borsamız ve sizlerle birlikte buranın gelişmesi için elimizde geleni yapacağız" diye konuştu.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1 Temmuz'da yeni sezona başlanılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde incelemelerde bulundular. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısısı için yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika

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