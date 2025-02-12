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Ekonomi

Yeni Yerli Malı Tebliği Toplantısı

Yeni Yerli Malı Tebliği Toplantısı

Yerli üretimi güçlendirmek amacıyla Yeni Yerli Malı Tebliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

12.02.2025 16:54
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli üretimin güçlendirilmesi amacıyla, 25 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Yerli Malı Tebliği'yle yapılan değişiklikler ve yenilikler hakkında "Yerli Üretimin Gücü: Yeni Yerli Malı Tebliği" başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Elif Tuğçe Çınar, Sanayi İş Birlikleri Daire Başkanı İbrahim Kütük, Gaziantep Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Müdürü Efe Ayden, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Volkan Şimşek, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mehmet Eray Ölçal, Nizip Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Dilek Süzer ve firma yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve milli üretimin güçlendirilmesi amacıyla kamu tarafından ülkemizin geleceği adına büyük önem taşıyan program ve çalışmalar yürütülmektedir. Bölge oda ve borsaları olarak üyelerimizle birlikte bu sürece en güçlü katkıyı vermek bizlerin de öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda sektörel çeşitliliğimiz, sanayi altyapımız, iş hacmimiz, üretim tecrübemiz ve insan kaynağımızla buna da hazırız. Bu noktada, ilgili tebliğle alakalı detaylı bilgilendirme ve yol gösterici paylaşımlarda bulunan çok değerli konuklarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Elif Tuğçe Çınar, yeni tebliğin günümüzün değişen koşullarına göre hazırlandığını, uygulamaların geliştirildiğini söyledi. Yeni tebliğin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini belirten Çınar, temel olarak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile yerli üretimi artırmayı ve desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.

TOBB Sanayi Müdürü Efe Ayden de konuşmasında, Yeni Yerli Malı Tebliğinin arkasında, TOBB olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte sıkı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini, 2014 yılından bu yana yürürlükte olan geçmiş tebliğin üzerinde önemli değişiklikler yapıldığını kaydetti. Ayden, konuşmasının devamında yeni Yerli Malı Tebliği'nin içerdiği yeniliklerden ve tebliğin uygulanacağı sürece kadar yapılan planlamalar hakkında paylaşımlarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Volkan Şimşek ise, 2014 yılında 4734 sayılı kanun kapsamında yürürlüğe giren yerli malı tebliği ve sonrasında 25 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yeni Yerli Malı Tebliği ile ilgili süreçleri ve yeni tebliğdeki değişikler hakkında sunumunu gerçekleştirerek yerlileşme, belgelendirme, idari işlemler, teknolojik ürün belgesi ve sadeleştirme gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.

Yapılan konuşmaların ve sunumun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi İş Birlikleri Daire Başkanı İbrahim Kütük, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir ve TOBB Sanayi Müdürü Efe Ayden katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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