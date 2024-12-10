Yeni Zigana Tüneli'nden 2,86 Milyon Araç Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Zigana Tüneli'nden 2,86 Milyon Araç Geçti

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Açılışından bu yana 587 günde 2,86 milyon araç yeni Zigana Tüneli'ni kullandı.

10.12.2024 09:33
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Yeni Zigana Tüneli'ni açıldığı günden bu yana 587 günde 2 milyon 861 bin 599 araç kullandı

TRABZON - Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nden açıldığından günden itibaren 2 milyon 861 bin 599 araç geçiş yaptı.

Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan önemli bir güzergah oldu. Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ile ortadan kalktı.

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan Zigana Tüneli'nde çalışmalar tamamlanmasıyla Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs 2023'te hizmete girdi. Trabzon-Gümüşhane arasında mesafenin yaklaşık 30 dakika azaldığı tünelle zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edildi. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşirken, mevcut yolun 8 kilometre kısaltılmış olmasını sağladı.

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli ise asrın projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli ile sessizliğe büründü. Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi.

4 mevsim rahat ve konforlu ulaşımın yaşanmaya başladığı Trabzon-Gümüşhane arasında Zigana Tüneli, açıldığı 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 2 milyon 861 bin 599 araç kullandı. 2024 yılında ise 1 milyon 624 bin 461 aracın geçiş yaptığı Zigana Tüneli ile sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlandı. Zigana Geçidi'nde dik yamaçlardan taş düşmesi gibi olayların da yaşandığı Trabzon-Gümüşhane karayolunda yeni Zigana Tüneli ile bu problemler tarih oldu.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Ekonomi, Trabzon, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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