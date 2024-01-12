Yenibiriş Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı: İşsizlik Kasım\'da Düşecek

Yenibiriş Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen, kasım ayında yükselen işsizlik rakamlarının yeniden düşeşe geçeceğini öngördüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özmen, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Kasım 2023'te işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Küresel ekonomik durgunluk ile asgari ücretin açıklandığı aralık ayının hemen öncesinde sektörlerde yaşanan belirsizlik durumunun söz konusu artışa yol açtığını kaydeden Özmen, "İstihdamda eylül ve ekim aylarında yaşanan hareketliliğinin ardından asgari ücretin de açıklanması nedeniyle, kasım ayındaki bu küçük yükseliş beklentilerimiz dahilindeydi. Aralık 2023 ve sonrasında, bu tablonun önceki aylardaki olumlu düşüş trendini tekrarlayacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bedriye Uğur Özmen, Temmuz 2023'e göre yüzde 49 artan asgari ücret rakamının çalışanlar ile işverenleri orta noktada buluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 yılı içinde enflasyondaki yükselişin önüne geçilmesiyle birlikte üretim, yatırım ve ihracatın daha da artması ihtimaller dahilinde. Ayrıca işverenlerin 'gri yaka' diye tabir ettiğimiz nitelikli çalışan arayışları da son aylarda ciddi oranda arttı. Bu artışla işe alımların hızlanması sonucu, sonraki aydan itibaren etkisini göstereceğine dair tahminlerimiz mevcut. Bu da doğrudan ve dolaylı olarak işsizlik oranının daha da azalmasında önemli bir etken olacaktır."