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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret önerisi: En az yüzde 50 zam yapılmalı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret önerisi: En az yüzde 50 zam yapılmalı

02.12.2021 18:32

Asgari ücret zammı için bir öneride Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Erbakan, "Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım. Yüzde 50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz" dedi. Erbakan'ın yüzde 50'lik zam önerisi gerçekleşirse net asgari ücret 4.237 liraya çıkar.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, Türk lirasının değerini korumak ve enflasyondan kurtulmak için Türkiye'de üretim ikliminin oluşturulması gerektiğini söyledi.

"HER HAFTA ZAM YAPARAK ÜRETİMİ ARTIRAMAYIZ"

Sanayi üretimi için gerekli şartların oluşturulmasını ifade eden Erbakan, "Üretim kapasitemizi artırabilmemiz lazım. O kapasiteyi kullanarak üretmemiz ve ihraç etmemiz lazım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırladığı rapora göre, yüzde 50'ye varan üretici enflasyonuyla her hafta üreticinin enerji maliyetine yüzde 20 zam yaparak, o ülkede üretimi artırabilmeniz mümkün olur mu? Elbette ki olmaz. Üretim iklimini, gerekli şartları oluşturmak derken bunu kastediyorum. Kaynak ihtiyacımızı da dış borçla karşılamak yerine milli kaynak paketleriyle karşılamamız lazım" dedi.

"YÜZDE 70 MAAŞ ZAMMI YAPARAK İŞE BAŞLAYACAĞIZ"

Erbakan, asgari ücret görüşmelerinin dün başladığını, ileriki günlerde yeni asgari ücretin tespit edileceğini hatırlatarak "Yeniden Refah Partisi olarak, iş başına gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız, diyoruz. Asgari ücrete en azından yüzde 50'lik maaş zammının yapılması lazım. Yüzde 50'nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz" diye konuştu.

Erbakan toplantının ardından, partiye katılanlara rozet takdim etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret önerisi: En az yüzde 50 zam yapılmalı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret önerisi: En az yüzde 50 zam yapılmalı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret önerisi: En az yüzde 50 zam yapılmalı - Son Dakika
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