Yenilenebilir Enerji ile Arz Güvenliği - Son Dakika
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Ekonomi

Yenilenebilir Enerji ile Arz Güvenliği

Yenilenebilir Enerji ile Arz Güvenliği

Elder Başkanı Erdeniz, YEKA yarışmalarının enerji arz güvenliğine katkısını vurguladı.

30.01.2025 10:47
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Erdeniz, Türkiye'nin YEKA yarışmalarıyla temiz enerji üretim kapasitesini artırma hamlesinin çok önemli olduğunu belirterek, dağıtım sisteminin doğru şebeke stratejisiyle desteklenmesiyle enerji arz güvenliğinin daha az maliyetle sağlanabileceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarını gerçekleştirerek 1200 megavatlık yeni kapasite oluştururken, güneş enerjisine dayalı yarışmaların da gelecek hafta yapılacağını açıkladı.

Erdeniz, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırma çalışmalarının hızlandığı bir dönemde, elektrik dağıtım sektörünün sürecin şebeke stratejisiyle desteklenmesi yönünde beklentisi olduğunu dile getirdi.

Yeni YEKA yarışmalarıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırma hamlesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdeniz, elektrik dağıtım sisteminin doğru bir şebeke stratejisiyle desteklenmesi durumunda enerji arz güvenliği ve bağımsızlığının daha az maliyetle ulaşılabilir bir hedef haline dönüşeceğini söyledi.

"Avrupa'nın en uzun ikinci dağıtım şebekesine sahibiz"

Erdeniz, 21 dağıtım şirketinin Türkiye'nin enerji ekosisteminin büyümesine çok önemli katkılar sağladığını belirterek, "13 milyar doları lisans bedeli, 18 milyar doları da yatırım olmak üzere özelleştirmelerden bu yana dağıtım şirketlerinin Türkiye hazinesine katkısı 31 milyar doları buldu." dedi.

Enerji ekosisteminin dağıtım ayağı olarak 100 bin çalışanla ülkeye elektriği kesintisiz şekilde ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Erdeniz, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlarla son 10 yılda hat uzunluğunu 1 milyon kilometreden 1,5 milyon kilometreye çıkararak Avrupa'nın en uzun ikinci dağıtım şebekesini kurduk. Şirketlerimiz, yakın coğrafyalarımızdaki savaşlar, pandemi, deprem gibi yıkıcı süreçlere rağmen çok başarılı işler yaptılar. Her yıl, birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla yeni aboneyi sisteme bağladılar. Toplam kurulu gücün yüzde 80, dağıtıma bağlı üretim kurulu gücün yüzde 867 arttığı bir dönemde bağlantılar büyük bir özveriyle gerçekleştirildi. Elektrik kesintisi sıklığı önemli oranda düşürülürken çağrı merkezi memnuniyet oranları yüzde 74'e çıktı."

"Kayıp kaçak oranı yüzde 10'un altında"

Erdeniz, sektörün her türlü zorlu koşullara rağmen yıllık yatırım kapasitesini 2,5 kat artırarak 2,2 milyar dolar seviyesine çıkardığını belirterek, kayıp kaçak oranının yüzde 10'un altına çekildiğini ve bunun devlete yıllık getirisinin 1 milyar dolar düzeyinde olduğunu söyledi.

Elektrifikasyon, teknolojik gelişmeler ve iklim koşullarındaki değişimin elektrik tüketimini artırdığını, elektrik iletim ve dağıtım şebekelerinin de bu değişimlere ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Erdeniz, şöyle devam etti:

"Bugün, Avrupa'da yıllık 67 milyar avroluk, dünyada ise yıllık 600 milyar dolarlık yatırım ihtiyacından bahsediliyor. Türkiye'nin şebeke sisteminin, Avrupa şebeke büyüklüğünün yüzde 10'u, dünya şebeke büyüklüğünün de yüzde 1,5'i düzeyinde olduğunu düşündüğümüzde, bizdeki yatırım ihtiyacı da net olarak anlaşılabilir. Yıllık asgari 5 milyar dolarlık bir yatırıma ve buna uygun bir şebeke stratejisine ihtiyacımız var."

Erdeniz, teknoloji kadar emeğin de yoğun olduğu dağıtım sektörünün istihdam açısından önemine dikkati çekerek, şirketlerin mali bazlı sürdürülebilirliğinin, finansmana erişiminin ve öngörülebilir bir sistemde çalışmasının stratejik kamu hizmetini sağlıklı yürütmeleri için temel unsurlar olduğunu anlattı.

Türkiye'de çok önemli hizmetler veren elektrik dağıtım şirketlerinin, birikimlerini yakın dönemde hizmet ihracına dönüştürmesinin söz konusu olduğunu aktaran Erdeniz, birçok ülkenin Türk şirketlerinin deneyim ve birikiminden yararlanmak istediğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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