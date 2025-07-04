Yenilenebilir Enerji ile Dışa Bağımlılığı Azaltma Çabası

HER KÖŞEYE GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRALLERİ YAPILDI'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, ardından meclis toplantı salonunda STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Bayraktar, "Türkiye enerji talebi artan bir ülke. Biz bu artan talebi karşılamak üzere büyük bir gayret gösteriyoruz. Türkiye enerjide maalesef dışa bağımlı bir ülke. Dolayısıyla bir taraftan da bu dışa bağımlılığı düşürerek ülkemizi bu anlamda bağımsız kılmak, dışa bağımlılığın ülkemiz ekonomisindeki ortaya koyduğu negatif etkileri azaltma adına gayretler sarf ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları artık hayatımızın olağan bir parçası haline geldi. Yurdumuzun her köşesinde güneş ve rüzgar santralleri yapıldı. Türkiye bir taraftan yenilenebilir enerji kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanıp, ekonomiye katmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra nükleer enerjiden elektrik üretimi ile alakalı Türkiye'nin 70 yıllık rüyasını Akkuyu'da gerçeğe dönüştürmeye gayret ediyor. Ama Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında ortaya koyduğu bir başka hedef var" dedi.

'ARTIK 4 MİLYON HANEDE KENDİ DOĞAL GAZIMIZI KULLANIYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye'deki bütün hane halkına biz mutlaka doğal gazı götüreceğiz' dedi. Ortaya konulmuş bu iddialı hedef, çok kolay bir hedef değildi. Ama hamdolsun Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz var. O gün 7 OSB'de olan doğal gaz bugün 214 OSB'de var. Türkiye kendi doğal gazını Türkiye'de ve yurt dışında arıyor. Türkiye'nin çok önemli bir nüfusuna doğal gaz erişimini sağladık. 2012 yılından sonra yeni bir hedef ortaya koyduk. 'Doğal gazı vatandaşlarımıza götüreceğiz ama ithal değil; kendi doğal gazımızı arayalım varsa bulalım' diye bir hedef koyduk. Bunun neticesinde de kendi gemilerimizi bu işte kullanmak sureti ile dünyanın en büyük filolarından birine sahip olarak çalışmaya başladık ve neticelerini de gördük. Artık Türkiye'de 4 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanıyoruz. Karadeniz'de, Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye günde 9,5 milyon metreküp gaz üretiyor. İnşallah önümüzdeki yıl, bu vakitler, bu rakamı 2 katına çıkaracağız. Neredeyse 8 milyon hane kendi gazımızı kullanacak. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak 16 milyon haneye ulaşmak" diye konuştu.

'ENERJİ İTHALATINDA ÇOK BÜYÜK BİR BEDEL ÖDÜYORUZ'

Türkiye'nin artık kendi petrolünü aradığını ifade eden Bakan Bayraktar, "Daha önce gidilemeyen, girilemeyen yerlerde, işte Şırnak'ın Gabar Dağı'nda en kaliteli petrolü üreten bir ülke olarak enerjide önemli başarılar sağlıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmiş bir Türkiye, enerji ve ithalat faturası azalmış bir Türkiye, ekonomisi çok daha güçlü bir ülke haline gelecek ve bugün yaşadığımız bu ekonomik sıkıntıların üstesinden de inşallah bu şekilde geleceğiz. Çünkü enerji ithalatında çok büyük bir bedel ödüyoruz. 2022'de enerjide 96,5 milyar dolar ithalatımız vardı. Dolayısıyla biz bunu ne kadar düşürebilirsek, ülkemizde ekonomik anlamında da o kadar güçlü olacağız. Türkiye'de geçtiğimiz yıl enerji destekleri 900 milyar lira civarındaydı. Bu sene yine 700 milyar liraya yakın bir enerji desteği var. Biz bütçe imkanları doğrultusunda bu desteklere devam edeceğiz" dedi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-