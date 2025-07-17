Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 4,4 Milyon Megavatı Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 4,4 Milyon Megavatı Aştı

17.07.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü son 10 yılda yüzde 144 artarak 4,4 milyon megavata ulaştı.

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü son 10 yılda yüzde 144 artışla 4,4 milyon megavatın üzerine çıktı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) Yenilenebilir Enerji İstatistikleri 2025 raporuna göre, 2015'te yaklaşık 1,8 milyon megavat olan yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te 4,4 milyon megavatı aştı. Bu artışta rekor yatırımlar ve temiz enerjiye yönelik artan talep etkili oldu.

2015-2024 döneminde Avrupa'da yenilenebilir enerji kapasitesi 464 bin 14 megavattan 850 bin 245 megavata yükseldi. Almanya, kurulu gücünü 97 bin 228 megavattan 178 bin 655 megavata çıkararak kıtada ilk sırada yer aldı. Bu dönemde, İspanya, Fransa ve İtalya da kayda değer artış ile Almanya'yı takip etti.

Türkiye ise 2015'te 31 bin 516 megavat olan toplam yenilenebilir enerji kapasitesini yaklaşık 69 bin megavata yükselterek Avrupa'da beşinci sırada yer aldı.

Hidroelektrik kapasitesinde artış devam ediyor

Rapora göre, hidroelektrik santralleri (HES) dünyada en fazla elektrik üretilen yenilenebilir enerji kaynağı olma özelliğini koruyor.

Küresel HES kurulu gücü, 2015'te yaklaşık 1,2 milyon megavat iken, 2024'te yüzde 16,6 artışla 1,4 milyon megavatı geçti.

Avrupa'da HES kapasitesi 2015'te 214 bin 429 megavattan 2024'te 225 bin 90 megavata yükseldi. Norveç, HES kurulu gücünü geçen yıl 34 bin 291 megavata çıkarak Avrupa'daki liderliğini sürdürdü. 2015-2024 döneminde Türkiye HES kapasitesini yüzde 25,2 artışla 32 bin 386 megavata çıkararak Avrupa'da ikinci en yüksek artışı kaydetti.

Aynı dönemde, dünyada HES'lerden elektrik üretimi yaklaşık yüzde 13 artarak yaklaşık 3,9 milyon gigavatsaatten 4,4 milyon gigavatsaat seviyesine ulaştı. Avrupa'da ise üretim 597 bin 677 gigavatsaatten 605 bin 365 gigavatsaate yükseldi.

Geçen yıl Norveç, HES'lerden 137 bin 975 gigavatsaat elektrik üreterek Avrupa'da ilk sırada yer alırken, onu 66 bin 240 gigavatsaat ile İsveç ve 64 bin 2 gigavatsaat ile Türkiye takip etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Almanya, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 4,4 Milyon Megavatı Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz

14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
21:21
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
21:13
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
21:00
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
20:59
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor’da
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
20:55
Ankaragücü’nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
20:45
Belçika’da festival öncesi yangın Sahne tamamen küle döndü
Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
20:04
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 16:15:57. #7.12#
SON DAKİKA: Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 4,4 Milyon Megavatı Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.