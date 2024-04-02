Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Yüzde 52 Arttı

Dünya genelinde temiz enerji kaynaklarına yönelimin artmasıyla yenilenebilir enerji projelerinin kapasitesi geçen yıl 2019 yılına göre yüzde 52 artışla 3 bin 869 gigavata ulaştı.
AA muhabirinin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) "Yenilenebilir Enerji Kapasite İstatistikleri 2024" raporundan derlediği bilgilere göre, 2019-2023 yıllarında yenilenebilir enerjide en büyük artış güneş enerjisi santrallerinde (GES) yaşandı.
Söz konusu dönemde güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü yaklaşık yüzde 138,5 artışla 1419 gigavata yükseldi. Bunu, yüzde 63,5 artış kaydeden rüzgar enerjisi santralleri izledi. Küresel rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) toplam kurulu gücü 1017 gigavat olarak kayıtlara geçti.
Biyokütle santrallerinin kurulu gücü aynı dönemde yüzde 20 artarak 150 gigavata, jeotermal enerji santrallerinin (JES) kurulu gücü ise yüzde 7,1 artışla 15 gigavata ulaştı.
Hidroelektrik santrallerinin (HES) kapasitesi ise 5 yılda yüzde 6,4 artarak 1268 gigavat oldu.
Kurulu güç ve 5 yıllık artış bakımından en küçük değişimin yaşandığı alan okyanus enerjisi oldu. Dalga ve gelgit olayları ile deniz rüzgarlarından üretilen elektriği kapsayan okyanus enerjisinde dünyada sınırlı örnek bulunuyor. Toplam 527 megavat kurulu güce sahip okyanus enerjisi projelerinin yarısı Asya'da, yüzde 45'i ise Avrupa'da yer alıyor.
Böylece, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2019-2023 döneminde yaklaşık yüzde 52 artarak 3 bin 869 gigavat oldu. Yenilenebilir enerjinin elektrik kapasitesi içindeki payı geçen yıl yüzde 43,2'ye yükselerek, 2019'a kıyasla yüzde 8,6 artış gösterdi.
Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında yüzde 74 ile Asya kıtası ilk sırada yer alırken onu, yüzde 56 ile Okyanusya ülkeleri ve yüzde 37 ile Avrupa'daki ülkeler izledi. Aynı dönemde, Kuzey Amerika yüzde 36, Güney Amerika yüzde 29, Afrika yüzde 23 büyüme gösterdi.
Bu dönemde, toplam şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji kapasitesi ise yüzde 36 artışla 12 bin 754 megavata yükseldi.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin son 5 yıllık kapasite rakamları ve kaynakların dağılımı şöyle:
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|Artış oranı (%)
|Yenilenebilir enerji (gigavat)
|2.550
|2.822
|3.088
|3.396
|3.869
|52
|GES (gigavat)
|595
|728
|873
|1.073
|1.419
|138,5
|RES (gigavat)
|622
|733
|824
|901
|1.017
|63,5
|Biyokütle (gigavat)
|125
|133
|139
|145
|150
|20
|JES (gigavat)
|14
|14
|14
|15
|15
|7,1
|HES (gigavat)
|1.192
|1.212
|1.235
|1.260
|1.268
|6,4
|Okyanus enerjisi (megavat)
|526
|525
|524
|525
|527
|0,2
Son Dakika › Ekonomi › Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Yüzde 52 Arttı - Son Dakika
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