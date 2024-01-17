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Yenilenebilir Enerji Sektöründe Finansman İhtiyacı - Son Dakika
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Yenilenebilir Enerji Sektöründe Finansman İhtiyacı

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, Türkiye'nin 2035 hedeflerine ulaşabilmesi için rüzgar enerjisinde yıllık 1,5 milyar dolar, güneş enerjisinde ise yıllık 2,5 milyar dolar finansman ihtiyacı olduğunu belirtti. Güngör, yenilenebilir enerji yatırımlarının kapasite tahsisi, izin süreci ve finansman olmak üzere üç sac ayağı olduğunu ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için bu konularda doğru adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Finansman İhtiyacı
17.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:17
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Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, yenilenebilir enerjide 2035 hedeflerine ulaşılabilmesi için rüzgar enerjisinde yıllık 1,5 milyar dolar, güneş enerjisinde ise yıllık 2,5 milyar dolar finansman ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

Bu yıl "Türkiye'nin Gelecek Yüzyılı" temasıyla İstanbul'da düzenlenen "Akşam Future&Trends Summit 2024" etkinliği kapsamında, enerji sektörü temsilcilerinin katılımıyla "Enerjinin Gelecek Yüzyılı" paneli yapıldı.

Güngör, buradaki konuşmasında, Türkiye yenilenebilir enerji sektöründeki ilerlemenin umut verici olduğunu belirterek, "Hidroelektrikte zaten iyiydik ve daha da iyi noktaya gidiyoruz. Son 15 yılda rüzgar, son 7 yılda da güneşte ciddi ilerlemeler kaydettik." diye konuştu.

Türkiye'nin 2035'e kadar rüzgarda 30 gigavat, güneşte ise 53 gigavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini anımsatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu hedeflere ulaşmak için 12 yılda, rüzgarda yaklaşık 18 gigavat, güneşte de yaklaşık 42 gigavat kurulum yapmamız lazım. Bu ise rüzgarda yıllık 1500 megavat, güneşte 3 bin 500 megavat kurulu güç artışı demek. Geçmişte belirli dönemlerde rüzgarda bu seviyeyi yakaladığımız, hatta geçtiğimiz yıllar olmuş. Güneşte ise şimdiye kadar en fazla yıllık 2 bin 600 megavata ulaşılmış. Yıllık ortalama ise biraz daha düşük, rüzgarda 800 megavat, güneşte 1500 megavat. Bu hedefleri tutturabiliriz ama 2035 hedeflerini yakalayabilmemiz için ortalama hızımızı ikiyle çarpmamız lazım."

Güngör, yenilenebilir enerji yatırımlarının kapasite tahsisi, izin süreci ve finansman olmak üzere üç sac ayağı olduğunu ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için bu konularda doğru adımların atılması gerektiğini ifade ederek, "Söz konusu hedeflerin hayata geçirilebilmesi için yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar rüzgar için, yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar da güneş için finansman ihtiyacı var. Buna depolamayı da eklersek yıllık 5-7 milyar dolar seviyesinde bir finansman ihtiyacı var." diye konuştu.

RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla da Türkiye'nin 2035 hedeflerine değinerek, kurulu gücün yaklaşık 5 katına çıkacağını söyledi.

Beyla, jeotermal ve biyokütle kurulu gücünde de 5 kat artış beklendiğini aktararak, "Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda, önümüzdeki 10 yıldaki hedeflerimizin erişilebilir olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Elektrikli araç sektörüne de değinen Beyla, "E-mobilite bir dönüşüm. Bu dönüşümde, RHG Enertürk Enerji olarak lisans alan firmalardan biriyiz. Şu anda soket sayısında güncel rakamlarda ilk 10 içerisindeyiz. Türkiye'de 6 bölgede 140'ın üzerinde lokasyonda müşterimize hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Beyla, şirketin mobilya sektöründeki bir holdingin parçası olduğunu vurgulayarak, "Bizim ana mesajımız, mobilya sektöründeki bayi ağının nasıl elektrikli araç şarj istasyonlarına dönüşebileceği. Bunun da şehir içi lokasyonlar özelinde nasıl katma değer yaratılabileceği üzerine çalışıyoruz. Bu noktada örnek olmaya çalışıyor ve bunun için yatırım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biotrend Enerji Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacıoğlu ise biokütle üzerine çalıştıklarını söyledi.

Nalçacıoğlu, yaptıkları işin aslında bir atık yönetimi olduğunu belirterek, "Kurulu gücümüz 118 megavat ancak çalışma saatlerimiz 7 bin 500 ile 8 bin 200 arasında. Biz aktif olarak enerjiyi depoluyoruz. Bunu güneşe oranladığımızda ise kurulu gücümüz 500 megavata eşdeğer. Yatırım olarak da birim megavat maliyeti yüksek bir alan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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