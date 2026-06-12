Yenilenebilir Enerji Toplantısı - Son Dakika
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Yenilenebilir Enerji Toplantısı

12.06.2026 11:30
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GÜYAD toplantısında Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü değerlendirildi, kapasite artışı vurgulandı.

Enerji Yatırımcıları Derneğince (GÜYAD) düzenlenen toplantıda, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış ve dönüşen piyasa koşullarıyla Türkiye elektrik piyasasında yeni bir döneme girildiği belirtilerek, güçlü şebeke, gerçek fiyat ve öngörülebilirliğin sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı aktarıldı.

GÜYAD tarafından yenilenebilir enerji sektörünün görünümünü değerlendirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, sektör temsilcileri Türkiye'nin enerji mimarisine dair çözüm önerilerini ve beklentilerini paylaştı.

GÜYAD Başkanı Cem Özkök'ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, Mogan Enerji Yatırım Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Karaduman, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erdem, Altek Alarko Genel Müdürü Hakan Aytekin, Enerjisa Üretim CEO Danışmanı Emre Ercan, Akfen Holding Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan, İş Enerji Genel Müdür Yardımcısı Emre Okuyan ve Borusan EnBW Enerji Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yeğin katıldı.

Özkök, buradaki konuşmasında, yenilenebilir enerjide kapasite artışı ve buna bağlı olarak enerji ithalatındaki düşüş sayesinde yaklaşık 1,8 milyar dolarlık tasarruf elde edildiğini söyledi.

Güneş ve rüzgarda 2035 yılı için 120 gigavat kapasite hedefinin mümkün olduğuna işaret eden Özkök, bu hedefe ulaşabilmek için iletim altyapısı ve şebeke yatırımlarının önemli olduğunu dile getirdi.

Özkök, "Üretim, tüketim, iletim hatları, depolama, baz yük, fiyat sinyali, yerli üretim ve finansman konuları birlikte planlanmalı. Düşük elektrik fiyatları sanayi ve vatandaş açısından kısa vadede olumlu sonuç yaratıyor olsa da fiyatların uzun süre düşük, sıfır veya tavan seviyelerde oluşması piyasanın sağlıklı işlemediğine işaret eder. Bizim istediğimiz şey elektrik piyasasında hedef fiyatın düşük veya yüksek olması değil, gerçek olmasıdır." diye konuştu.

Enerjisa Üretim CEO Danışmanı Ercan da serbest piyasa mekanizmasının önemine dikkati çekerek, "Fiyat, arz ve talebin kesiştiği noktada oluşmalı. Bu durum hem yukarı hem aşağı yönlü olabilir. Bu yapıdan hem tüketici hem üretici fayda görecektir." dedi.

Depolama teknolojilerinde yeni nesil vurgusu

Altek Alarko Genel Müdürü Aytekin de ilan edilen 34 gigavatlık depolamalı yenilenebilir enerji santrallerinin devreye girmesiyle yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının daha da artacağını, bunun ise daha uzun süreli depolama kapasitesi ihtiyacına işaret ettiğini kaydetti.

Aytekin, dünyada yaklaşık yüzde 40'a yakın maliyet avantajı sağlayan 4'üncü nesil depolama teknolojilerinin üretilmeye başlandığına değinerek, "Bugün itibarıyla 587 ampersaatlik hücrelerle 2 ve 4 saatlik depolama imkanları varken mevzuatımızın bu yönde revize edilerek, enerji yatırımcılarını 0,5C ve 0,25C çözümlere yönlendirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Erdem ise sektöre uzun vadeli yatırım yapan üreticilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir bir piyasa yapısına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Amaç, yatırımcıya ayrıcalık sağlamak değil, yatırımların devamlılığını ve sektörün sağlıklı gelişimini destekleyecek bir yapının korunmasıdır." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir Enerji Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bedriye Müge Sağlam Bedriye Müge Sağlam:
    bu kadar hava harcayacağınıza hayvanlar için şebeke kurun zaten elektrik üretmek için orman yakıyoruz kutup ayıları ölüyor fakat haber buydu işte 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Demir Ayşegül Demir:
    yani güzel şeyler söylüyorlar da sonuçta piyasalar fiyatları belirleyecek yine aynı oyunlar oynayacaklar fiyatların gerçek olması gerektiğini söylüyorlar ama kimse gerçek fiyattan satmak istemez biliyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Tuğsem Kor Tuğsem Kor:
    valla bu toplantıda ne konuşuldu anlamadım açıkçası bir sürü isim var ama perde arkasında ne döndüğü belli değil 1.8 milyar dolar tasarruf ediyor muyuz gerçekten yoksa kağıt üzerinde mi kalıyo bu işlerin sonunda hep böyle oluyo hemde şöyle bir şüphe var ki bu hedeflere ulaşacak mıyız 0 0 Yanıtla
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