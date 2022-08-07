Yenişehir'de işçinin yüzü gülüyor - Son Dakika
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Yenişehir'de işçinin yüzü gülüyor

07.08.2022 12:19
Yenişehir'de işçinin yüzü gülüyor

Yenişehir Belediyesi işçisini enflasyona ezdirmedi.

Yenişehir Belediyesi işçisini enflasyona ezdirmedi. Ek protokolle maaşlara yıllık bazda yüzde 103'e varan oranda zam yapan, hem kadrolu hem de şirket çalışanı işçiler arasındaki yevmiyeleri eşitleyen Başkan Davut Aydın, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi emek insandır. Biz de bu bakışın gereğini yaptık" dedi.

Yenişehir Belediyesinin üyesi olduğu Mahalli İdareler İşverenler Sendikası (MİS) ile Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanlığı arasında yaklaşık 200 işçiyi kapsayan ek iyileştirme protokolü imza edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Uzmanı Halil Yılmaz ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz tarafından imza edilen ek protokolle, işçi enflasyona ezdirilmedi.

Hem kadrolu hem de şirket çalışanı emekçilerin kendi aralarındaki yevmiye farklılıklarını ortadan kaldıran protokolle; işçi maaşlarına yıllık bazda en düşük yüzde 74, en yüksek yüzde 103 oranında zam yapılmış oldu. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak iyileştirme zammıyla çalışanlarının yüzünü güldürmenin mutluluğu yaşayan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Üretken Belediyecilik anlayışımızın mimarı Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi; emeğin fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir. Emek, insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değerdir. Emek verilmeden, emek harcanmadan, emeğin karşılığı alınmadan hiçbir iş ya da çalışma sürecinin hayrından, saygınlığından, safiyetinden, saadet ve sahiciliğinden ahlaki ve manevi temelde bahsedilemez. Emek insandır. İşte biz de bu bakışın gereğini yaptık. Kadrolu ve şirket çalışanı tüm işçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Alın teri bordroya yansıdı

"Emek hayatın denge ve dinamiğidir" diyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Temsilcisi Halil Yılmaz'a teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Yavuz da "Bu dengenin bozulmaması adına en yüce değer bildiğimiz emeği ve emekçinin alın terini maaş bordrolarına yansıtan Yenişehir Belediyesi'nin yönetimine teşekkür ediyoruz. 21'i kadrolu, 171'i şirket çalışanı olmak üzere toplam 192 arkadaşımızı kapsayan ek protokolümüz hayırlı olsun. Ayrıca temizlik personeli için 200 lira olarak belirlenen koku yardımı, güvenlik görevlileri için 200 lira, ulaştırma emekçileri için 300 lira, usta işçiler için 400 lira ve operatörler için 600 lira olarak belirlenen sorumluluk ödemeleri de zamlı maaşlara ilave olacak. Sayın Başkan Davut Aydın'a ve MİS Temsilcisi Sayın Yılmaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hizmet İş Sendikası, Halil Yılmaz, Davut Aydın, Yenişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenişehir'de işçinin yüzü gülüyor - Son Dakika

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