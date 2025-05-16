Yenişehir'den Çiftçilere Tarihi Tohum Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Yenişehir'den Çiftçilere Tarihi Tohum Desteği

Yenişehir\'den Çiftçilere Tarihi Tohum Desteği

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 500 çiftçiye toplamda 3 bin dekarlık Silajlık Mısır tohumu hibe ettiklerini duyurdu. Bu destekle, hasat sonunda 180 bin ton yem üretilmesi amaçlanıyor.

16.05.2025 15:55  Güncelleme: 15:57
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Tarımın başkenti Yenişehir'de çiftçiye bugüne kadar yapılmamış tarihi tohum desteğinde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "500 çiftçimize ve hayvan yetiştiricimize, 6' şar dekardan olmak üzere toplamda 3 bin dekarlık alanı ekebilecek, hasat sonu ise 180 bin ton yeme dönüştürülebilecek miktardaki Silajlık Mısır tohumunu, siz değerli çiftçilerimize hibe ediyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, nüfusunun yüzde 80'inin geçim kaynağı olan tarıma verdiği desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin Silajlık Mısır üretiminde büyük bir paya sahip olan Yenişehir'de, Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yılda en az 3 kez ekim yapılabilen Türkiye'nin en verimli toprağına sahip, Tarım kenti Yenişehir'de, bugün yine büyük bir destekle çiftçimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. 500 bin dekar arazide tarım yapan, 35 bin büyük baş, 65 bin küçük baş hayvan yetiştiren siz değerli çiftçilerimiz ile bir arada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Baharın büyük bir bolluk ve bereketle Yenişehir'e geldiğine vurgu yapan Başkan Özel, "Göreve geldiğimiz günden beri kırsalda ekonomik kalkınmayı ve hayvancılığın geliştirilmesini önemsiyor, önceliklendiriyoruz. Hayvan yetiştiriciliğinde girdi maliyetlerini düşürebilmenin yetiştiricilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayvancılıkdaki en temel besin maddelerinden olan Silajlık Mısır yetiştiriciliğine destek oluyor, teşvik ediyoruz. Bunu yaparken özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere daha çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özel, konuşmasına şöyle devam etti;

"Bugün, burada 500 çiftçimize ve hayvan yetiştiricimize, 6' şar dekardan olmak üzere toplamda 3 bin dekarlık alanı ekebilecek, hasat sonu ise 180 bin ton yeme dönüştürülebilecek miktardaki Silajlık Mısır tohumunu, siz değerli çiftçilerimize hibe ediyoruz. Özellikle vurgulamak istiyorum. Yüzde yüz hibe ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, tarımın ilçemizde gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz demiştik. Siz yeter ki, ekin, biçin, toprağı bereketlendirin biz her zaman, sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz."

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Başkan Özel, "Bu anlamlı günde, alın terini toprağa akıtanlara verdiğimiz bu destekle ilçemizdeki 5 bin çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz. Bu desteğimizin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan yerli ve milli firmalarımız Turkish Genetics Tohumculuk A.Ş. ve Yüksel Tohumculığa da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenişehir'den Çiftçilere Tarihi Tohum Desteği - Son Dakika

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