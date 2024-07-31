Yeraltı Suları Çekildi: Çiftçiler Kuraklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeraltı Suları Çekildi: Çiftçiler Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Kırıkkale'de yaşanan kuraklık sebebiyle yeraltı su kaynakları tükenme noktasına gelirken, yükselen sıcaklıklar da tarımsal üretimi ciddi şekilde etkiliyor. Azalan yağışlar ve sıcaklık artışı, meyve ve sebze üretiminde düşüşe neden olurken, çiftçiler maliyetlerin artması ve ürün kaybıyla zor günler geçiriyor. Kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, suyu az isteyen bitkilere yönelerek maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Ancak geleceğe dair endişeler de artıyor.

31.07.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeraltı suları çekildi: Çiftçiler kuraklıkla mücadele ediyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşanan kuraklık sebebiyle yeraltı su kaynakları tükenme noktasına gelirken, yükselen sıcaklıklar da tarımsal üretimi ciddi şekilde etkiliyor.

Kırıkkale'de son yıllarda artan kuraklık nedeniyle ciddi su sorunları yaşanıyor. Yer altı su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, bölgedeki çiftçileri olumsuz etkiledi. Azalan yağışlar ve sıcaklık artışı, tarımsal üretimde büyük kayıplara yol açtı. Meyve ve sebze üretimi düşerken, çiftçiler maliyetlerin artması ve ürün kaybı nedeniyle zor günler geçiriyor. Kuraklık, çiftçilerin maliyetlerini artırırken, tarımsal üretimde de ciddi kayıplara yol açtı. Çiftçiler, suyu az isteyen bitkilere yönelmek zorunda kalırken, üretim maliyetleri de yükseliyor. Bu durum, hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölgedeki çiftçileri zor durumda bırakıyor. Kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, tarım arazilerinde hayvan gübresi kullanarak hem maliyetlerini düşürüyor hem de doğal yollarla ürün kalitesini artırmaya çalışıyor.

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde çiftçilik yapan Hasan Tarık Bozkoyun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl meyve tutumunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

"Suyu az isteyen bitkilere yöneldik"

Bozkoyun, "Bu yıl sıcaklıklar nedeniyle meyve tutumumuzda ciddi sorunlar var. Meyve tutumu olmuyor. Tarım İl Müdürlüğü ve Bahşılı İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte suyu az isteyen bitkilere yöneldik. Geçen yıl sebze ve soğan üretirken, bu yıl kuru yemişlik kabak çekirdeğine geçtik. Ancak sulama yetersiz olunca hastalıklar arttı ve maliyetler yükseldi. Bu yıl zor geçecek, Allah yardımcımız olsun" dedi.

"Bizden sonraki nesillere de Allah yardım etsin"

Balışeyh ilçesinde çiftçilik yapan Zübeyir Yılmazer ise kuraklığın etkilerini şu sözlerle anlattı: "Bu yıl 70 dönüm ayçiçeğim ve 10 dönüm meyve bahçem var. Ancak sadece 20 dönümü sulayabiliyorum. 50 dönümlük alanı sulamayı bıraktık, bu da verim ve ürün kaybına neden oldu. Kuraklık nedeniyle hayvan maliyetleri de arttı. Mısır ekemeyeceğiz yoncam vardı bıraktık. Su az olduğu için 20 dönüme yetecek kadar suyumuz var. Bizden sonraki nesillere de Allah yardım etsin. Onların şartları daha da zor olacak. Bu kuraklık böyle giderse işimiz pek iyi değil. Meyve ağaçlarını sulayamıyoruz. Sadece bir parmak su akıyor."

Yaşanan kuraklık nedeniyle geleceğe dair endişelerini dile getiren Yılmazer, "Geleceğe pek olumlu bakamıyoruz. Bu kuraklık böyle devam ederse işlerimiz kötüye gidecek" diyerek çiftçilerin zor günler yaşadığını vurguladı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeraltı Suları Çekildi: Çiftçiler Kuraklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 23:59:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yeraltı Suları Çekildi: Çiftçiler Kuraklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement