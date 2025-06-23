Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor
23.06.2025 10:17
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Arı kovanlarında sadece kraliçe arı için ayrılan arı sütü, yıllar önce ithal edilirken son yıllarda yerli arıcılar tarafından üretilmeye başlandı. Her kovandan çay kaşığı miktarında çıkarılan arı sütü, kilosu 45 bin TL'den satışa sunuluyor. Dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi olduğu söylenen arı sütünün faydaları saymakla bitmiyor.

Her yıl hava sıcaklıklarına göre nisan, mayıs ve haziran aylarında sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı.

DÜNYANIN EN PAHALI YİYECEĞİ

Baldan daha zor üretim sürecine sahip arı sütü, birçok hastalığa ve kanser türlerine şifa olmasıyla da biliniyor. 5 yıl öncesine kadar üretimi yapılmayan arı sütü, 45 bin liradan alıcı buluyor. Bir kovandan günde 2 çay kaşığı kadar elde edilen arı sütü, kraliçe arının tek besin kaynağı olarak da biliniyor. Arı sütünün dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri olduğunu ifade eden Engin Ekinci, "Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arının ömrü 40 günken, sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar" şeklinde konuştu.

Yerli Arıcılar Tarafından Üretilen Arı Sütü, Kilosu 45 Bin TL'den Satışa Sunuluyor

"KRALİÇE ARININ TEK BESİN KAYNAĞI"

Kraliçe arının tek besin kaynağının arı sütü olduğunu ve bu nedenle de aynı ırktan ve cinsten işçi arılara göre daha uzun yaşadıklarını ifade eden Ekinci, "Bu mevsimlerde arı sütünün hasadını yapıyoruz. Sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kanser hastalığı gibi önemli birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen arı sütü, dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi. Kilogram fiyatı yaklaşık 45 bin lira. 5 yıl öncesine kadar arı sütleri yurtdışından ithal olarak getirtiliyordu ancak son zamanlarda yerli arıcılarımız tarafından da üretilmeye başlandı. Bir günde bir kovandan yaklaşık 2 çay kaşığı kadar arı sütü alabiliyoruz. Arı sütü vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin. Arı sütü kraliçe arının tek besin kaynağı. Bir işçi arının ömrü yaklaşık 40 günken arı sütü ile beslenen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişebiliyor. Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arı 40 gün yaşarken sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü daha uzun oluyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar onu tahmin bile edemeyiz" dedi.

Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretiliyor

Ekonomi, Kraliçe, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ff23452345:
    Kraliçe arının tek besin kaynağını alıp parayla satıyorsunuz ondan sonra doğal denge bozuluyor.Umarim konu ile alakalı telafi edilebilir bir durum vardır. 64 5 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Ulan şu insanoğlunun aç gözlülüğü kimseye yaşam hakkı tanımıyor..şimdi kraliçe arı dendiği zaman oturduğu yerde yiyen içen ve ahkam kesen insanlarla karıştırmayın..zira kraliçe arı olmazsa arı soyu devam etmez..onun için Allahın ona ikram ettiği arı sütünü almayın sonra bal bile bulamaz hale geliriz. 46 2 Yanıtla
  • Emine Okur:
    Allah o besını arı ıcın vermiş kı süreklilik devam etsın bu para hırsı dunyanın sonunu getiriyor çok korkutucu 32 1 Yanıtla
  • ali yavuz:
    Bilip bilmeden sallayıp durmayın kraliçe arı nedir arı sütü nasıl üretilir amaç nedir bir araştırın sonra yorum yapın.vay dünyanın sonu gelir vs siz önce kendinizi etrafınızdaki insanları eğitin. Dünya son 50 yılda kirlendiğini bu zamana kadar kirlenmemiştir. Arı sütü üretimi sabır isteyen bir iş. 8 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor - Son Dakika
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