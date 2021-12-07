Yerli otomobil TOGG'un katılacağı ilk fuar belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un dünyaya tanıtımı için yeni bir hamle yapılıyor. Klasik otomobil fuarlarından ziyade teknoloji fuarlarında varlık göstermeyi tercih eden TOGG, 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronic Show) katılacak.

TOGG'UN KATILACAĞI İLK FUAR

Türkiye'nin otomobilinin dünyaya tanıtılacağı ilk fuar olacak CES 2022 ile ilgili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.

TOGG TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI FUARLARA ÖNEM VERİYOR

Münih Otomobil Fuarı, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk kez fiziksel olarak düzenlenmişti. Elektrikli otomobillerin ve konsept modellerin ağırlıkta olduğu fuara TOGG'un katılmaması merak konusu olmuştu. TOGG yöneticisi Gürcan Karakaş ise, daha önceki açıklamalarında klasik otomobil fuarlarında olmayacaklarını, kendilerini teknoloji şirketi olarak gördüklerini ve bu yüzden teknoloji fuarlarına katılmayı düşündüklerini dile getirmişti.

YENİ TEKNOLOJİLERİNİ TANITMAK İSTEYEN OTOMOBİL FİRMALARI BURADA BULUŞUYOR

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) sadece teknoloji devlerinin değil, otomobil firmalarının en yeni teknolojiye sahip otomobillerini sergileyerek, gövde gösterisi yaptıkları bir organizasyon haline geldi. Geçen yıl pandemi nedeni ile dijital ortamda yapılan fuar bu yıl yeniden yüz yüze gerçekleştiriliyor. Dev markaların sahne alacağı organizasyona pandemi nedeniyle ek önlemler getirilerek aşı olmayanların giremeyeceği duyuruldu.