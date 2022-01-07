Yerli otomobilin yeni modeli beğeni topladı! Park etme gibi birçok işlemi sürücüye ihtiyaç duymadan kendi yapacak

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Yerli otomobil yeni modeliyle ABD'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. TOGG, ABD'de 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini tanıttı. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not aldı.

Fuarda bir basın toplantısı yapan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni Sedan modelinin tanıtıldığı fuarda Karakaş yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. Karakaş, "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri: