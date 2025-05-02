Yerli Teknoloji Firmaları Almanya\'da Pazar Keşfine Çıkıyor

Yerli teknoloji firmalarının başarısını global pazarlarda sürdürmesini sağlamak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent öncülüğünde yürütülen "Innogate Always On Uluslararası Hızlandırma Programı" kapsamında seçilen 15 girişim, Türkiye'de katıldıkları pazara hazırlık eğitiminin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de olacak.

Programdan yapılan açıklamaya göre, İTÜ ARI Teknokent tarafından yürütülen ve yerli teknoloji firmalarına uluslararası bağlantılara erişim, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatı sunan Always On, İTÜ ARI Teknokent'in globalde kurduğu kuluçka ağından yararlanarak firmalara Almanya, Hollanda, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa olmak üzere 5 pazarda çevrim içi ve çevrim dışı destek sağlıyor.

Programın bu yılki ilk fiziksel durağı, 15 teknoloji firmasıyla Almanya olacak. Firmalar, 5 Mayıs haftasında Berlin'de Ticaret Bakanlığı desteğiyle pazar keşfi yapacak. Firmalar program kapsamında şirket kurulumu ve hukuksal süreçler, growth-satış eğitimleri ve bire bir satış işbirliği görüşmeleri gibi konuları keşfetme fırsatı bulacak.

2014'ten bu yana yürütülen program, bugüne kadar 15 kez ABD'de, 3 kez İngiltere'de gerçekleşti. Programa katılan teknoloji firmaları globalde 4 kat, ABD'de 14 kat ihracat artışı sağladı.

Geçen yıl yenilenen yapısıyla kapsamını genişleten programa başvuran 400'den fazla firmadan değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 170'i, mevcut durumları ve global hedefleri doğrultusunda 5 farklı pazarda 900'den fazla global görüşme yaptı.

Programın ilk fiziksel etkinliği 15 teknoloji girişiminin katıldığı Big Bang Londra Demo Day oldu. Girişimler 40 milyon poundluk yatırım arayışıyla 60'dan fazla global yatırımcının karşısına çıktı.