Yerli Ürün Yetiştiriciliği Artıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde yerli ürün yazlık sebzelerin dikimine başlandı. Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşların kendi ürünlerini yetiştirmesine ön ayak olurken, vatandaşlar hem yazın kendi ürünlerini tüketiyor hem de kışlık olarak konserve ve turşu yaparak bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor.

Sarıgöllü vatandaşlar çarşıdan satın aldıkları yazlık sebze fidelerini bağ ve bahçelerinde hazırladıkları alanlara dikerek doğal yazlık sebze yetiştirmek için hazırlıklarına başladı.

Sarıgöllü çiftçiler yazlık olarak yetiştirmek için hazırladıkları sebze arklarına domates, biber, patlıcan, fasulye, bamya, salatalık, gibi sebzelerin fidelerini dikmeye başladı. Yaz aylarında yetiştirdikleri sebzeleri yazın tükettikleri gibi fazla olan sebzelerden de turşu ve konserve yaparak kışlıklarını yaptıklarını ifade eden vatandaşlar, "Bağ ve bahçelerimizde yazlık sebze yetiştirenlerin sayısı her sene giderek artmaya başladı. Bunun en önemli sebebi gıda fiyatlarındaki yükseliş. Bunun yanında ürünlerin doğal ve daha sağlıklı olması da bizleri kendi üretimimize yönlendirdi. Kendimiz yetiştirince hem doğal oluyor hem de kışlık hazırlığımızda masraf çok az oluyor" dedi. - MANİSA