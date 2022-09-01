Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar

Romanya Savunma Bakanlığı, ülkenin meclisinden yaklaşık değeri KDV hariç 300 milyon dolar olan 18 Bayraktar TB2 sisteminin satın alınmasını desteklemesini istedi.

TAM 18 ADET SİPARİŞ EDİLECEK

Romanya'nın BAYKAR'dan 18 Bayraktar TB2 SİHA sipariş edeceği iddia edildi. Satın alımların 300 milyon doları bulacağı belirtiliyor.

MEVZUAT ONAYI ALINIRSA GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK

Bükreş merkezli Digi24'te yer alan habere göre, Romanya Savunma Bakanlığı Bayraktar İHA'larda "İlk lojistik destek paketi ve özel eğitim ve eğitim ekipmanı" satın almak için harekete geçti. Habere göre, mevzuat onayı alırsa, 18 adet SİHA alımı için Türk şirketi ile görüşmelere başlayabilecek.

SON TEKNOLOJİ İHA'LARA SAHİP DEĞİLLER

Romanya'nın son teknoloji İHA'lara sahip olmadığının belirtildiği haberde Ukrayna'nın 1 İHA için fon kampanyası yürüttüğüne de dikkat çekildi.