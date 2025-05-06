Yerli Yazılım Robotuyla Verimlilik Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Yazılım Robotuyla Verimlilik Artışı

Yerli Yazılım Robotuyla Verimlilik Artışı

Kocaeli'de yapay zeka destekli yazılım robotu geliştiren firma, uluslararası pazara açılmayı hedefliyor.

06.05.2025 14:56
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Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji firması, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıran, müşteri deneyimini geliştiren ve iş süreçlerini hızlandıran yapay zeka destekli yazılım robotu geliştirdi.

Bilişim Vadisi bünyesinde 4 yıl önce faaliyete başlayan firma, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmak, müşteri deneyimini geliştirmek ve iş süreçlerini hızlandırmak için yapay zeka destekli yazılım robotu geliştirmeye karar verdi.

Hızlandırma programlarından yararlanan şirket, 4 yıllık çalışmaların ardından yapay zeka destekli yazılım robotu geliştirdi.

Yazılım robotu, dijital asistanla müşteri iletişimi, iş süreçleri yönetimi, veri toplama ve anlık bildirim, tekrarlayan gündelik işlerin otomatikleşmesiyle hızlı ve etkili süreç yönetimi sunuyor.

Türkiye'deki yapılanması tamamlayan ve Afrika ile Orta Doğu pazarına çıkmaya hazırlanan firma, 2 yıl içerisinde her yıl 120 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.

"Bilişim Vadisi'nin verdiği destek şirketin vizyonunu değiştirdi"

Qsoft Bilişim firmasının kurucusu Murat Çim, AA muhabirine, geliştirdikleri yazılımla, rutin tekrarlayan işlemlerin yazım tarafının tamamen robotlar tarafından yapılmasıyla çalışanların daha katma değerli işlere vakit ayırmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İşletmelerin sistemlerine 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri dijital asistanlar konumlandıklarını aktaran Çim, "Müşterilerimizin müşterileri, yapay zeka destekli dijital asistanlardan siparişinin ne durumda olduğunu öğrenebiliyor." dedi.

Çim, sadece Türkiye pazarında değil, yurt dışında da özellikle Afrika ve Orta Doğu pazarlarında söz sahibi olmak için çalışma yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Avrupa ve Amerika pazarında birçok firmanın yapmış olduğu işleri çok sayıda teknoloji firması yapıyor. Bu noktada o bölgelerde rekabet çok daha sert geçiyor. Bizim gibi girişimlerin ayakta durabilmesi için daha doğru stratejik hamleler yapması gerekiyor. Özellikle Afrika ve Orta Doğu dememizdeki temel sebep budur. Türkiye'de bulunan çok büyük bir akaryakıt firmasının Afrika'daki şirketiyle aktif görüşme içerisindeyiz. Temel olarak onlarla biz de Afrika pazarına girmeyi planlıyoruz. Orta Doğu tarafında da Dubai pazarı bizim temel hedeflerimizden biri. Dubai'de ofis konumlandırmayla alakalı çalışmalarımız var. Dubai ofisimizle Orta Doğu pazarında daha da ilerlemeyi planlıyoruz."

Bilişim Vadisi'nin kendilerine sağladığı en büyük faydanın mentörlük olduğunu aktaran Çim, şirketin tamamen yerli ve milli teknolojilerle ürün geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Orta Doğu, Yazılım, İhracat, kocaeli, Ekonomi, Afrika, Son Dakika

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