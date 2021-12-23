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"Yeşil dönüşüm ile rekabetçi avantajımızı ileriye ve geleceğe taşımayı hedefliyoruz" - Son Dakika

"Yeşil dönüşüm ile rekabetçi avantajımızı ileriye ve geleceğe taşımayı hedefliyoruz"

23.12.2021 00:58
"Yeşil dönüşüm ile rekabetçi avantajımızı ileriye ve geleceğe taşımayı hedefliyoruz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Yeşil dönüşüm ile rekabetçi avantajımızı ileriye ve geleceğe taşımayı hedefliyoruz.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Yeşil dönüşüm ile rekabetçi avantajımızı ileriye ve geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kapımıza gelen sıfır emisyonlu enerji düzenini fark etmek istiyoruz. Aynı şekilde yapay zeka, big data ve siber güvenliğe dikkatimizi mutlaka odaklamamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Vizyoner'21 Zirvesi'ne katıldı. Avdagiç, zirve kapsamında yaptığı konuşmada dijital dönüşümün önemi ve yeşil dönüşüm süreçleri konularında açıklamalarda bulundu.

Zirvede konuşan Avdagiç, "Yeşil dönüşüm ile rekabetçi avantajımızı ileriye ve geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kapımıza gelen sıfır emisyonlu enerji düzenini fark etmek istiyoruz. Aynı şekilde yapay zeka, big data ve siber güvenliğe dikkatimizi mutlaka odaklamamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Küresel ısınmanın dünya ekonomisini ve dünya geleceğini ilgilendirdiğini ifade eden Avdagiç, "2021 yılı ve daha önceki yılları hatırlayalım. Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesi yangınlarla çalkalandı. Hepimiz biliyoruz ki, yangınlarla küresel ısınmanın, küresel ısınmayla dünyanın geleceğinin ve dünya ekonomisinin yakın ilişkisi var. Orman yangınları aşırı sıcak havalar nedeniyle kendiliğinden çıkmış olsalar dahi, dünya insanın eliyle ısındı. Araştırmalara göre, dünyada ortalama sıcaklık 1880'den bu yana 1 santigrat dereceden biraz daha fazla arttı. Isınmanın üçte ikisi 1975'ten beri, her 10 yılda kabaca 0,15 ila 0,20 derece oranında gerçekleşti. 2021 ise, ısı ölçümlerinin yapıldığı tarihten bu yana en yüksek sıcaklıkların yaşandığı yıl oldu. Dünyanın koca bir seraya dönüşmesine sadece 2 derece kaldı. Yeşil dönüşüm, yaklaşan tehlikeye karşı çözümün en önemli parçası. AB, bu kapsamda Sınırda Karbon Düzenlemesi ve sınırda karbon vergisi takvimini açıkladı. Aslında bunu, sürdürülebilir yeni bir model arayışı diye de nitelendirebiliriz. Dolayısıyla teknolojik dönüşüm ve ekonomik büyümede de yeni bir yol arayışı var. AB tarafından gündeme getirilen 'Yeşil Mutabakat' bu teknolojik dönüşüm ve ekonomik büyümeyi tetikleyici, kapsamlı bir araç olarak görülüyor. AB yeşil teknolojileri küresel çapta kendisine rekabet avantajı sağlayabileceği bir alan olarak görüyor" açıklamalarında bulundu.

AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili de görüşlerini paylaşan Avdagiç, "AB Yeşil Mutabakatı'nın 2030 ve 2050 yıllı hedeflerinin bugünden yapılacak yatırımlarla şekillenecek olması, esasen Türkiye açısından bir fırsat penceresi açıyor. Çünkü 2030 ve 2050'nin üretim dinamikleri, bugün başlanacak yatırımlarla şekillenecek ve desteklenecek. Yeşil yatırımlar önemli finansal destekler görürken, fosil kaynaklara yatırımın maliyeti çok daha yüksek olacak. Bu nedenle rekabetçiliği esas alan doğru projelerin uygun finansman modelleri ve maliyetlerle gerçekleştirmeyi planlamalıyız. Vizyoner'in mottosuyla ifade edersek, artık bunu "Fark etmemiz" gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Türkiye, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yeşil dönüşüm ile rekabetçi avantajımızı ileriye ve geleceğe taşımayı hedefliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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