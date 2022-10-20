Yeşil hidrojen için 73 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdü verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil hidrojen için 73 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdü verildi

20.10.2022 09:16
Yeşil hidrojen için 73 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdü verildi

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası alternatif kaynak arayışının yoğunlaşması ve maliyetlerdeki düşüş beklentisiyle 25 ülkeden yatırımcıların, yeşil hidrojende 73 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdünde bulunduğu belirlendi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası alternatif kaynak arayışının yoğunlaşması ve maliyetlerdeki düşüş beklentisiyle 25 ülkeden yatırımcıların, yeşil hidrojende 73 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdünde bulunduğu belirlendi.

Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker'ın "Temiz Hidrojenin Enerji Dönüşümündeki Yeri" başlıklı raporuna göre, yükselen gaz fiyatları fosil kaynaklı hidrojenin seviyelendirilmiş enerji maliyetinde bir sıçramaya neden olurken, bu durum yeşil hidrojene yatırım planlarının hızlandırılmasını sağladı.

Savaşın başlangıcından itibaren doğal gaz fiyatları uluslararası piyasalarda yüzde 70 arttı ve bu artış fosil yakıtlardan üretilen hidrojen maliyetlerini de yükselttiği için yatırımcılar daha ucuz ve temiz kaynaklara yöneldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış ve arz kısıtları nedeniyle 2030'a kadar 100 milyar dolarlık gazdan hidrojen üreten varlığın atıl kalabileceği öngörülürken, bu durumun en fazla Avrupa ve Asya'daki varlıkları etkilemesi bekleniyor.

Yeşil hidrojende kilogram üretim maliyeti 2 doların altına inecek

Avrupa'da fosil yakıtlardan hidrojen üretim maliyetlerinin kısa vadede yüzde 50 artışla kilogram başına 7,6 dolara, Asya'da 6,4 dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Yeşil hidrojende ise üretim maliyetleri bölgelere bağlı olarak kilogram başına 3,8 ile 5,8 dolar arasında değişiklik gösteriyor.

Yeşil hidrojen üretiminde maliyetin kilogram başına 2 doların altına düşmesi bekleniyor. Bu durum ve yatırımcıların alternatif arayışları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana da yeşil hidrojende 73 milyar dolarlık yatırım kararı alınmasını sağladı.

Almanya, Fas ve ABD yeni yatırım kararlarının alındığı 25 ülke arasında bulunuyor. Öte yandan, Güney Afrika, Fas ve Şili'nin 2050'ye kadar yeşil hidrojen üretiminde hakim pazarlar olarak öne çıkması bekleniyor.

Yeşil hidrojen yüzde 100 çevre dostu değil

Raporda, yeşil hidrojen üretiminin aşırı temiz su tüketimine neden olması nedeniyle yüzde 100 çevre dostu olmadığına işaret edildi.

Carbon Tracker Kıdemli Temiz Teknoloji Analisti ve raporun baş yazarı Kofi Mbuk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeşil hidrojenin iklim değişikliğiyle mücadelede net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için bariz faydaları olduğunu belirterek, "Buna rağmen yeşil hidrojen üretimi sürecinde aşırı temiz su tüketimi ve enerji kaybı olması çözülmesi gereken oldukça kritik konular. Bu sorunlar çözülmeden yeşil hidrojenin sürdürülebilir olması pek mümkün değil çünkü temiz suya erişim zaten dünyanın birçok bölgesinde oldukça zor. Yeşil hidrojen ancak karbonsuzlaşmak için B planı olmayan bazı sektörlerde kullanılabilir." dedi.

Mbuk, şu anda yatırımcıların "bilgi eksikliği" nedeniyle yeşil hidrojene hücum ettiğini dile getirerek, yeşil hidrojenin batarya maliyetleri ekonomik hale gelene kadar geçiş teknolojisi olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ukrayna'da zorunlu elektrik tasarrufuna gidildi Ukrayna'da zorunlu elektrik tasarrufuna gidildi Son dakika haber... Rusya'nın Suriye'de konuşlu bir hava savunma sistemini Ukrayna'daki savaş için çektiği iddia edildi Son dakika haber... Rusya'nın Suriye'de konuşlu bir hava savunma sistemini Ukrayna'daki savaş için çektiği iddia edildi Son dakika haberi: AB'den İran'a yeni yaptırım kararı Son dakika haberi: AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil hidrojen için 73 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdü verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşil hidrojen için 73 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdü verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement