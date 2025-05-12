Yeşil Taşımacılık İçin Devlet Desteği Şart - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşil Taşımacılık İçin Devlet Desteği Şart

Yeşil Taşımacılık İçin Devlet Desteği Şart

Prof. Dr. Akkartal, çevre dostu taşımacılık için devletin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

12.05.2025 11:11
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LOGİSTİC Forum'25 etkinliğinde konuşan Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, çevreye duyarlı taşımacılık sistemlerinin hayata geçmesi için devlet desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akkartal, "Karbon salınımının yüzde 20'si taşımacılıktan geliyor. Karbon salınımını azaltmak için yapılacak yatırımlar şirketler için büyük maliyet anlamına geliyor. Bu yüzden devletin bu sürece destek vermesi şart" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Kulübü'nün her yıl düzenlediği etkinlik, bu yıl da sektörün uzmanlarını, akademisyenleri ve öğrencileri buluşturdu. Forumda çevre dostu taşımacılıktan yapay zeka teknolojilerine kadar pek çok güncel konu ele alındı.

"KARBON SALINIMININ YÜZDE 20'Sİ TAŞIMACILIKTAN GELİYOR"

Prof. Dr. Akkartal, Avrupa'nın sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için taşımacılık sektöründe büyük değişiklikler yapmaya hazırlandığını hatırlattı. "Bugün dünyadaki karbon salınımının yüzde 20'si taşıma işlemlerinden kaynaklanıyor. Eğer iklim krizini önlemek istiyorsak, bu alanda ciddi adımlar atmamız gerekiyor" diyen Akkartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil lojistik dediğimiz sistem, taşımacılık ve depolama süreçlerini çevreye zarar vermeden yapmayı amaçlıyor. Ama bu dönüşümün maliyeti oldukça yüksek. Şirketler bu yükü tek başına kaldıramaz. Devletin destek vermesi, bu sürecin başarılı olabilmesi için çok önemli. Türkiye de bu alanda üzerine düşeni yapmalı ve Avrupa'nın sıfır karbon hedeflerine katkı sunmalıdır."

'YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Prof. Dr. Akkartal, lojistik sektörünün yapay zekaya en hızlı uyum sağlayabilecek alanlardan biri olduğunu da belirterek "Lojistik, bir hizmet sektörü. Araçların güzergahlarının belirlenmesi, depolama planları, satın alma süreçleri gibi birçok aşama yapay zeka ile daha verimli hale geliyor. Hem zamandan tasarruf sağlanıyor hem de maliyetler azalıyor. Elbette tamamen teknolojiye bağlı hale gelmenin bazı riskleri var ama doğru kullanıldığında büyük avantajlar sunuyor" dedi.

'İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ AZALIYOR'

Lojistik Kulübü Başkanı Selin Nur Eroğlu da konuşmasında, yapay zeka ve yeşil lojistik konularının sektörde öne çıktığını söyleyerek "Artık limanlarda, depolarda, terminallerde birçok işlem dijital sistemlerle yapılıyor. İnsan gücü ihtiyacı giderek azalıyor. Bu da biz öğrenciler için bir yandan heyecan verici ama bir yandan da düşündürücü. Çünkü iş bulma süreçlerinde rekabet artabilir" diye konuşrtu.

'SAHADA DAHA GÜÇLÜ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Eroğlu, aldıkları eğitimle sektöre ayak uydurmaya çalıştıklarını da aktarak "Tedarik zinciri yönetimi, rota planlaması gibi dersler alıyoruz. Aynı zamanda yapay zeka uygulamalarıyla ilgili güncel makaleler okuyup kendimizi geliştiriyoruz. Sektörde kullanılan yazılımları öğreniyoruz. Bu sayede pratik becerilerimizi artırıyoruz. Derslerimize sektörden gelen uzmanlar giriyor. Bu da bizi gerçek hayata hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

Üç gün boyunca devam eden Logistic Forum'25'te, lojistik dünyasından pek çok önemli isim ağırlandı. Açılış konuşmalarının ardından panellerde dijital dönüşüm, çevreci taşımacılık ve yapay zeka konuları tartışıldı. Hem öğrenciler hem de sektör profesyonelleri için verimli bir buluşma ortamı oluştu.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Taşımacılık İçin Devlet Desteği Şart - Son Dakika

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