Yeşil Üretim ve İstihdam Desteği İlanı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşil Üretim ve İstihdam Desteği İlanı

Yeşil Üretim ve İstihdam Desteği İlanı
03.07.2025 17:17
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KUDAKA, yeşil üretim ve kapsayıcı istihdam için 30 milyon TL hibe desteği sağlayacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 2025 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinde yer alan SoGreen/Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği(ALT_SGA_YEDİP) programı ilan edildi.

Programın genel amacının; TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro/küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüme konu faaliyetlerinin Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi önceliklerine katkı sağlayacak şekilde desteklenmesi olduğu belirtildi.

Programın özel amacının ise; TRA1 Düzey 2 Bölgesinde et, süt, arıcılık, seracılık, tabii kaynaklar, yapı malzemeleri, turizm ve imalat sanayi gibi başat sektörlerde çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi temelli yeşil dönüşümün desteklenmesi; bu kapsamda çevreye duyarlı fiziki ve teknolojik yeşil altyapının iyileştirilmesi, katma değeri yüksek üretimin artırılması ve kadın ile gençlerin istihdamının teşvik edilmesi olduğu ifade edildi.

AB 2020 Yeşil Taksonomi Tüzüğü'nde yer alan; İklim değişikliğinin azaltılması, İklim değişikliğine uyum, Su ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, Döngüsel ekonomiye geçiş

5.Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restore edilmesi olmak üzere altı çevresel hedefinden en az biriyle uyumlu olan faaliyetlerin desteklenmesi programın öncelikleri arasında yer alıyor.

Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı için tahsis edilen toplam bütçe 30 milyon TL olduğu ve bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 600 bin TL, azami 2 milyon TL olacağı bildirildi.

Mikro ve küçük işletmelerin yararlanıcısı olduğu projelerde, destek miktarı proje maliyetinin yüzde 50' sinden az ve yüzde 75'inden fazla; kooperatifler ve üretici birliklerinin yararlanıcısı olduğu projelerde ise bölgenin kalkınma düzeyine, başvuranın mali kapasitesine ve teklifin yerel veya bölgesel kalkınmaya potansiyel katkısına bağlı olarak destek miktarı proje maliyetinin yüzde 75'inden az ve yüzde 90'ından fazla olamayacağı açıklanırken, azami proje uygulama süresinin 12 ay olacağı belirtildi.

Destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması ve onaylanması için son başvuru tarihi 22 Ağustos 2025, Taahhütnamelerin ise e-imzalı ya da ıslak imzalı olarak 29 Ağustos 2025 tarihi 18.00'a kadar Ajansa sunulması gerektiği, başvurular taahhütnamelerin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacağı belirtildi.

Programa mikro işletmeler, küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri başvuru yapabilecekler.

Hibe Desteği programı ile ilgili olarak bilgilendirme toplantılarının 9 Temmuz'da Erzurum'da, 10 Temmuz'da Erzincan'da ve 11 Temmuz'da Bayburt'ta yapılacağı açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, erzurum, Ekonomi, Finans, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Üretim ve İstihdam Desteği İlanı - Son Dakika

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