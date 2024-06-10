Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı, işçi bulmak sorun oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı, işçi bulmak sorun oldu

Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı. Üreticinin bu yıl en büyük sorunu ise günlük 2 bin TL ücretle çalıştıracak işçi bulamamak oldu. Kiraz üreticileri, işçi sıkıntısı ve aracıların kazancı konusunda mağduriyetlerini dile getirdi.

10.06.2024 11:23
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Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı. Üreticinin bu yıl en büyük sorunu ise günlük 2 bin TL ücretle çalıştıracak işçi bulamamak oldu.

Malatya'da kayısıdan sonra kendine has tadıyla ağızlara tat katan coğrafi işaret tescilli 'Yeşilyurt Dalbastı kirazı' bu yıl hem kalite olarak hem de rekolte olarak üreticisini sevindiriyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kirazda hasada başladıklarını ve ürünlerinin ise oldukça verimli olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaret belgeli olan dal bastı kirazlarının bu yıl aroma bakımında çok kaliteli olduğunu ifade eden Solmaz, " Türkiye'de nam yapmış bir kirazımız. İhracatçı gelirse İnşallah bu yıl da üreticilerimizin yüzü gülecek. Bu sezon da ürünlerimiz de çok kaliteli, seyrek tuttu ürün kalibrasyonu çok güzel" dedi.

Bu yıl ilçede 800 ton civarında kiraz hasadı olmasını beklediklerini de ifade eden Başkan Solmaz, "Umuyoruz ki bu yıl kiraz üreticimiz hak ettiği değeri alır. Geçen yıl biliyorsunuz büyük bir afet yaşadık. Bundan dolayı çiftçilerimiz mağdur durumda" ifadelerine yer verdi.

Bu yıl üreticinin en büyük sorunlarından birinin de işçi bulmak olduğunu dile getiren Solmaz, "En büyük sorun işçi sıkıntısı. Yerelde çalışanlar kalacak yeri olmadığı için il dışına çıkınca şu anda işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bir işçinin maliyeti günlük 2 bin TL. Günde ortalama 60 kilo kiraz derecek" dedi.

Pazarda kirazın kilogram fiyatının da 60 ila 75 TL arasında gittiğini de ifade eden Başkan Solmaz, "Çiftimiz bir yıllık emeğini alamıyor ama aracılar burada kilo başına 15-20 TL alarak çiftçinin 2 senede kazanamadığını bir ayda kazanıyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Solmaz ayrıca kiraz üreticileri için hijyenik bir toplama alanı oluşturulması gerektiğini de belirterek bu şekilde ihracatçıların Yeşilyurt'a daha fazla geleceğini söyledi.

Kiraz üreticisi Mehmet Ali Özendi ise bu yıl kiraz hasadında işçi bulmakta güçlük yaşadıklarını söyledi. Günde 2 bin TL'ye kiraz toplayacak işçi bulamadığını ifade eden Özendi, "Şu an bir devlet memuru bile 40 bin TL alırken bizler 60 bin TL'ye ayda çalışacak işçi bulamıyoruz. İşçi olmadığı için mecbur ben kendim topluyorum, yetiştiremediğimden de ürünün ağaçta kalma riski var" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı, işçi bulmak sorun oldu - Son Dakika

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