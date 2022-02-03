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Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak - Son Dakika

Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak

03.02.2022 22:36
Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, katıldığı canlı yayında taşıt kredileriyle ilgili güzel bir haber verdi. Akben, TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte yerli aracı teşvik etmek adına kredilerde düzenlemeye gidileceğini ifade ederek, "Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin, 300 bin, 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, A Para canlı yayınında taşıt kredileriyle ilgili merak edilenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını aktardı. Ayrıca, yerli otomobile teşvik için de gereken adımların atılacağını söyledi.

"DAHA ÇOK YERLİ ARAÇ TARAFINDA KREDİ ETKİNLİĞİ ARTSIN İSTİYORUZ"

Yerli araç tarafında krediyi etkinleştirmek istediklerini belirten Akben, "Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun istiyoruz" dedi.

Yetkili isim canlı yayında anlattı! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte kredilere de ayar gelecek

"120 BİNİN ÜZERİNDE YÜZDE 70'İNİ KREDİ ALABİLECEK"

Akben, TOGG'dan sonra şekillenmesi beklenen yeni düzenlemeye ilişkin şöyle konuştu: "Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin, 300 bin, 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz."

Diğer yandan Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını aktardı.

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Mehmet Ali Akben, Otomobil, Kredi, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak - Son Dakika
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