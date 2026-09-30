Yiğiner TESK\'in yeni genel başkanı oldu, Keskin 5. kez yönetim kurulunda yer aldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetimi belirlendi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'in TESK Genel Başkanlığı için tek aday olarak katıldığı seçimde, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de yönetim listesinde yer aldı. Keskin, genel kurul sonucunda beşinci kez TESK Yönetim Kuruluna seçildi.

Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak seçime giren Mehmet Yiğiner, TESK Genel Başkanlığına seçildi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada Yiğiner'i kutlarken, yeni dönemde Ahilik kültürünün temel değerleri doğrultusunda esnaf ve sanatkarların haklarının savunulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Keskin'den deprem süreci ve Ankara Çarşısı vurgusu

Keskin, Mehmet Yiğiner'in 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya esnafına verdiği desteğe dikkat çekti. Deprem sonrasında kentte ticari hayatın yeniden sürdürülmesine yönelik çalışmalarda Yiğiner'in yanlarında olduğunu ifade eden Keskin, Ankara Çarşısı'nı örnek gösterdi. Keskin, "6 Şubat depremleri sonrasında Mehmet Yiğiner yaralarımızın sarılmasında yanımızda oldu. Depremden sonra Malatya'mızda en düzenli ve büyük geçici ticaret merkezlerinden biri olan Ankara Çarşısı'nı Malatya'mıza kazandırdı ve esnafımızın yanında yer aldı" dedi.

"Esnafımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz"

Yeni TESK yönetiminin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Keskin, esnaf ve sanatkar teşkilatının temelinde Ahilik kültürünün bulunduğunu vurguladı. Yeni döneme ilişkin mesajlar veren Keskin, TESK Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i tebrik ederek, "Ahilik kültürünün temel değerleri olan dayanışma, emek, alın teri ve kardeşlik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştireceğine inandığım TESK Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i tebrik ediyorum. Sonucun esnaf ve sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ahi Evran kültürümüzü yaşatarak esnafımızın hakkını, hukukunu ve sesini her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" şeklinde konuştu.

TESK'in 22. Olağan Genel Kurulu ile birlikte Mehmet Yiğiner'in genel başkanlığında yeni dönem başlarken, Şevket Keskin de beşinci kez yönetim kurulunda görev üstlenerek Malatya esnaf ve sanatkar teşkilatını TESK yönetiminde temsil etmeyi sürdürecek.