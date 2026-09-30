Yiğiner TESK'in yeni genel başkanı oldu, Keskin 5. kez yönetim kurulunda yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yiğiner TESK'in yeni genel başkanı oldu, Keskin 5. kez yönetim kurulunda yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yiğiner TESK\'in yeni genel başkanı oldu, Keskin 5. kez yönetim kurulunda yer aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yapılan TESK 22. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Mehmet Yiğiner, Genel Başkanlığa seçildi. MESOB Başkanı Şevket Keskin de beşinci kez TESK Yönetim Kuruluna seçilerek Malatya esnafını yönetimde temsil etmeyi sürdürecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetimi belirlendi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'in TESK Genel Başkanlığı için tek aday olarak katıldığı seçimde, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de yönetim listesinde yer aldı. Keskin, genel kurul sonucunda beşinci kez TESK Yönetim Kuruluna seçildi.

Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak seçime giren Mehmet Yiğiner, TESK Genel Başkanlığına seçildi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada Yiğiner'i kutlarken, yeni dönemde Ahilik kültürünün temel değerleri doğrultusunda esnaf ve sanatkarların haklarının savunulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Keskin'den deprem süreci ve Ankara Çarşısı vurgusu

Keskin, Mehmet Yiğiner'in 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya esnafına verdiği desteğe dikkat çekti. Deprem sonrasında kentte ticari hayatın yeniden sürdürülmesine yönelik çalışmalarda Yiğiner'in yanlarında olduğunu ifade eden Keskin, Ankara Çarşısı'nı örnek gösterdi. Keskin, "6 Şubat depremleri sonrasında Mehmet Yiğiner yaralarımızın sarılmasında yanımızda oldu. Depremden sonra Malatya'mızda en düzenli ve büyük geçici ticaret merkezlerinden biri olan Ankara Çarşısı'nı Malatya'mıza kazandırdı ve esnafımızın yanında yer aldı" dedi.

"Esnafımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz"

Yeni TESK yönetiminin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Keskin, esnaf ve sanatkar teşkilatının temelinde Ahilik kültürünün bulunduğunu vurguladı. Yeni döneme ilişkin mesajlar veren Keskin, TESK Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i tebrik ederek, "Ahilik kültürünün temel değerleri olan dayanışma, emek, alın teri ve kardeşlik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştireceğine inandığım TESK Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i tebrik ediyorum. Sonucun esnaf ve sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ahi Evran kültürümüzü yaşatarak esnafımızın hakkını, hukukunu ve sesini her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" şeklinde konuştu.

TESK'in 22. Olağan Genel Kurulu ile birlikte Mehmet Yiğiner'in genel başkanlığında yeni dönem başlarken, Şevket Keskin de beşinci kez yönetim kurulunda görev üstlenerek Malatya esnaf ve sanatkar teşkilatını TESK yönetiminde temsil etmeyi sürdürecek.

Kaynak: İHA
Mehmet YiğinerŞevket KeskinEkonomiMalatyaGüncelAnkaraTeskSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
15:26
Futbol dünyasını şoke eden ölüm Kulüp başkanını başından vurdular
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:56
Aziz Yıldırım’ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:44:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Yiğiner TESK'in yeni genel başkanı oldu, Keskin 5. kez yönetim kurulunda yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei