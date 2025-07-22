Yılda 12 bin ton üretim yapıyordu! 30 yıllık sanayi devi iflasın eşiğinde - Son Dakika
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Ekonomi

Yılda 12 bin ton üretim yapıyordu! 30 yıllık sanayi devi iflasın eşiğinde

Yılda 12 bin ton üretim yapıyordu! 30 yıllık sanayi devi iflasın eşiğinde
22.07.2025 17:32
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Metal döküm sektörünün 30 yıllık köklü firması Arzular Metal Döküm konkordato ilan etti. Mahkeme, yüzlerce TIR'lık üretim kapasitesine sahip dev şirket için 3 aylık koruma kararı verdi. Alacaklılara ise 7 gün süre tanındı. İşte detaylar...

Türkiye sanayisinde konkordato dalgası sürüyor. Bu kez, Çerkezköy merkezli 30 yıllık dev firma Arzular Metal Döküm, ekonomik darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etti. Yıllık 12 bin tonluk üretim hacmine sahip olan ve bu kapasiteyle yaklaşık 480 TIR'lık sevkiyat gerçekleştirebilecek büyüklükte olan firma için mahkemeden geçici mühlet kararı çıktı.

Yılda 12 bin ton üretim yapıyordu! 30 yıllık sanayi devi iflasın eşiğinde

MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ

1995 yılında kurulan Arzular Metal Döküm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin yaptığı konkordato başvurusu, İstanbul Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, firmaya 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve bu süreçte mal varlıklarının korunması amacıyla tedbir kararı aldı. Şirketin mali sürecini denetlemek üzere üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı. Davanın ilk duruşması 16 Ekim 2025'te yapılacak.

Yılda 12 bin ton üretim yapıyordu! 30 yıllık sanayi devi iflasın eşiğinde

ALACAKLILARA İTİRAZ İÇİN 7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme kararının ardından, firmadan alacağı bulunan kişi ve kurumlar için yasal itiraz süreci başladı. Konkordato ilanını takiben, alacaklıların geçici mühlet kararına karşı çıkmaları için yalnızca 7 günlük kesin bir süreleri bulunuyor. Bu süre zarfında konkordato koşullarının oluşmadığını düşünen alacaklılar, itirazlarını delilleriyle birlikte yazılı olarak mahkemeye sunmak zorunda.

Yılda 12 bin ton üretim yapıyordu! 30 yıllık sanayi devi iflasın eşiğinde

YILDA 12 BİN TON ÜRETİM YAPIYORDU

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin metrekarelik tesiste faaliyet gösteren Arzular Metal Döküm, hurda metalleri eriterek otomotiv ve savunma sanayii gibi sektörler için hammadde ve parça üretiyordu. Çevreci üretim modeliyle dikkat çeken firma, tam kapasiteyle yılda 12 bin ton üretim gerçekleştiriyor, bu da ortalama 25 ton taşıyan 480 TIR'lık bir lojistik operasyona denk geliyor.

Ekonomi, Mahkeme, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılda 12 bin ton üretim yapıyordu! 30 yıllık sanayi devi iflasın eşiğinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mesut:
    Ülke olarak batıyoruzz KRAL ÇIPLAKK 9 0 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    her sektör batıyor bunlar poliniyacalik oynayama devam ediyor 8 0 Yanıtla
  • ender3316:
    bu hükümet ın batırmadığı firma kalmadı 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    akp li biri alır fabrikayı 4 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Sanayiler tek tek batıyor ama hala uçuyoruz diyorlar. 2 1 Yanıtla
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