Yıldızeli'nde Nohut Tohumu Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldızeli'nde Nohut Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Yıldızeli\'nde Nohut Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Sivas Yıldızeli'nde 35 üreticiye 20 ton nohut tohumu dağıtıldı. Proje ile kırsal kalkınma hedefleniyor.

28.03.2025 16:01
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 35 üreticiye 20 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında Yıldızeli İlçesinde Nohut tohumluğu dağıtımı yapıldı.

Tarım İl Müdürü Seyit Yıldız burada yaptığı konuşmada; "Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi Kapsamında; Yıldızeli İlçemizde 38 köyün bulunduğu Çekerek havzalarında, köyden kente göçün önlenmesi, kırsaldaki yaşam standartlarının yükseltilmesi, doğal kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin tam kapasite kullanılması amacı ile projemiz çeşitli yatırımlar içermektedir." Dedi.

Yıldız, ilçede ki desteklerinden bahsederek, "TÜLİP projesi (Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi), kapsamında ilimiz Yıldızeli İlçesinde çekerek nehri havzası rehabilitasyonu amacı ile proje faaliyetleri 2021 yılında başlamış olup, 2022 yılı içerisinde tarla tarımında verim ve kalitenin artırılması projesi ile 175 üreticiye 125 ton arpa tohumu dağıtılmıştır. 2023 yılında 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu ve 2024 yılında küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında %70 hibeli hane başı 50 koyun ve 2 koç olmak üzere toplam 300 adet kangal akkaraman koyunu ve 12 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir." Dedi.

Yıldız, 19 bin 875 kilo nohut tohumu dağıttıklarını ifade edip, "2025 üretim yılında tarla tarımında verim ve kalitenin artırılması projesi ile 35 üreticimize toplam 19 bin 875 kg. nohut tohumluğu dağıtımı gerçekleştirilecektir. Çeşitli desteklerle her zaman üreticilerimizin yanındayız. Projemizin üreticilerimize, İlçemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yıldızeli'nde Nohut Tohumu Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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