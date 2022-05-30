Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak - Son Dakika
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Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

30.05.2022 13:23
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak - Son Dakika


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