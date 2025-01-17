Yılın Kareleri Oylamasında Önemli Seçimler - Son Dakika
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Ekonomi

Yılın Kareleri Oylamasında Önemli Seçimler

MAPEG Genel Müdürü Narin, 'Yılın Kareleri' oylamasında anlam dolu fotoğrafları değerlendirdi.

17.01.2025 11:47
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Narin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Özgür Ülkede İlk Namaz" fotoğrafını seçen Narin, karenin bir ülkenin özgürlüğünü kazanmasının ardından kılınan ilk cuma namazı olduğunu vurgulayarak, "Bu fotoğraf, özgürlük ve inancın bir araya geldiği eşsiz anı ölümsüzleştiriyor. Bu anlam dolu kareyi çeken değerli muhabiri gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Narin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Otlar Arasında" fotoğrafını oylayarak, karenin kendisine Türkiye'nin yaban hayatının zenginliğini hatırlattığını belirtti.

"Haber"de Barış Seçkin'in "Dış İşleri" ve Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğraflarını oylayan Narin, "Bir yanda mazlum Filistin halkına destek için atılan adımlar, diğer yanda ülkemizin itibarını yükselten liderimizin kararlı duruşu. Bu iki fotoğraf, 2024'ün yalnızca anılarında değil, kalplerimizde de iz bırakacak." diye konuştu.

Narin, "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçerek, "Yer altında alın teri döken, hayatlarını büyük özveriyle ülkemize adayan kahramanlarımız... Bu fotoğraf onların fedakarlığını ve emeklerini sessizce anlatan güçlü hikaye ve bir minnetle vefa nişanı. Bu değerli mesleği icra eden madencilerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Spor"da Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" karesini oylayan Narin, fotoğrafta bir milli sporcunun alın terini ve zaferle parlayan gözlerini gördüğünü belirterek, "Bu fotoğraf, azmin ve çalışmanın madalyayla taçlandığı o unutulmaz anı bize taşıyor. Her baktığımda ilham aldığım bu kare, sadece bir zaferi değil, insan ruhunun gücünü de yansıtıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Sanat, Ekonomi, Suriye, Enerji, Yaşam, Maden, Spor, Son Dakika

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