Yılın Otomobili İçin Test Sürüşü - Son Dakika
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Ekonomi

Yılın Otomobili İçin Test Sürüşü

27.05.2025 15:55
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Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında 7 finalist araç uzman gazeteciler tarafından değerlendirildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen " Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının test sürüşü etabında, 7 finalist araç, uzman otomotiv gazetecileri tarafından değerlendirildi.

OGD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında finale kalan otomobillerin test sürüşleri Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, 7 finalist otomobil olan BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster'ı detaylı olarak test etti.

Test sürüşü kapsamında, araçların yol tutuşu, ergonomisi, yakıt tüketimi, emisyon değerleri, güvenlik özellikleri, donanım seviyeleri ve fiyat-performans dengesi gibi kritik özellikler değerlendirildi. Ayrıca 7 finalist markanın yöneticileri de test sürüş etkinliğine katılarak OGD üyelerine otomobillerini bir kez daha anlatma fırsatı buldu.

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda kazanan adaylar 17 Haziran'da Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili 2025" ödül töreninde belli olacak.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.

"Tüm zorluklarına rağmen bu ödülü devam ettirdik ve artık gelenekselleşti"

OGD Başkanı Ufuk Sandık, AA muhabirine, OGD'nin 11 yıl önce bir araya gelen otomotiv gazetecileri tarafından kurulduğunu anımsattı.

Sandık, "Dünyada da birçok örneği olan yılın otomobilini seçmeye başladık. Bu yıl 10'uncu yılı olacak. O yüzden biz çok heyecanlıyız. Çünkü salgın döneminde başka birtakım zorluklar yaşanmasına rağmen inat ettik ve 'Türkiye'de Yılın Otomobili'ni devam ettirdik ki artık gelenekselleşti. Şöyle bir güzellik de var, tüketiciler Avrupa'da ve dünyada bu tür organizasyonlara bakıyor. Hangi otomobil birinci oldu, hangisi tercih edildi diye. Çünkü bunları değerlendirenler de uzman otomotiv gazetecileri. Onların bu referansını alıp otomobil de satın alabiliyorlar, tercih edilebiliyor." diye konuştu.

Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında satışa sunulan 42 otomobilden ilk oylama sonucunda 7 tanesinin finale kaldığını aktaran Sandık, finale kalan modellerin hepsinin kendi sınıfında çok satan ve çok iddialı modeller olduğunu söyledi.

Sandık, "Dolayısıyla işimiz hakikaten zor olacak. Bakalım 'Türkiye'de Yılın Otomobili' ne olacak, göreceğiz. Çok kısa bir süre kaldı, ikinci oylama yapıldıktan sonra birinciyi göreceğiz. Bu yıl sadece Türkiye'de yılın otomobilini seçmiyoruz, başka ödül kategorileri de var. 'Yılın Tasarımı', 'Yılın Premium Otomobili', 'Yılın İnovasyonu' ve bunların yanı sıra 'Yılın Basın Lansmanı' ödülünü de vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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