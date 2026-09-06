Yılmaz: 2028'de milli geliri 2,2 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program dönemi sonunda milli geliri 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatını ise 450 milyar dolara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu hedeflerle ekonominin büyümesi ve ihracatının artması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(OVP) Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz."
Kaynak: İHA
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