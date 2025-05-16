Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 Hizmet Şeref Belgesi Töreni'ne katılan Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz, "Bölgelerimizin sıkıntılarını ve iş dünyasının sorunlarını istişare ettik" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile çok sayıda oda ve borsa başkanı yer aldı.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz da TOBB 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Tören sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Yılmaz, iş dünyasının bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız ve TOBB Başkanımız öncülüğünde, bakanlarımızın iştirakleri ile gerçekleştirilen kapsamlı törende, bölgelerimizin sıkıntılarını ve iş dünyasının sorunlarını istişare etme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Başkan Kazım Yılmaz, törende Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya ve Meclis Başkanı Mithat Bircan ile de bir araya gelerek çeşitli konularda istişarede bulundu. - SAMSUN