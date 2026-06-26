Cevdet Yılmaz'dan anayasa ve terörsüz Türkiye mesajları - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan anayasa ve terörsüz Türkiye mesajları

26.06.2026 16:38
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, Cumhurbaşkanı'na sunulacağını ve diğer partilerle görüşüleceğini söyledi. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelindiğini, yasal altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Tamamlanmak üzere, sonra tabii ki Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Diğer partilerle de görüşeceğiz." dedi.

Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programına konuk olarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünyanın bir geçiş döneminde bulunduğunu belirten Yılmaz, bu dönemlerde doğru politikalar izleyen, istikrarını güçlü tutan, öngörülebilirliğini sağlam zemine oturtan ülkelerin fırsatlardan istifade edebildiğini, dünya hiyerarşisinde farklı bir noktaya yükseldiğini belirtti.

Yılmaz, "Özellikle bu kaotik, fırtınalı dönemlerde liderlik bir kat daha önemli. Fırtınalı denizlerde iyi kaptanlık yapmak gibi, çok daha önemli. Türkiye'nin de bu noktada şanslı olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız hakikaten çok tecrübeli, dirayetli bir lider. Özellikle bu tür bir dönemde öyle bir lidere sahip olmamız bir şans diye ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin aynı zamanda yetişmiş, iyi kadrolara sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, dünyanın bu gidişatını gören ve buna göre ülkeyi hazırlayan kadroların olmasının da önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

"Terörsüz bölge vizyonunu, kavramını hayata geçirme çabası içindeyiz"

Türkiye'nin ateş çemberi içinde olduğunu, böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirmeliyiz" vurgusu yaptığını dile getiren Yılmaz, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda cesur ve ezber bozan bir çıkış yaptığını kaydetti.

Devamında Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikasına dönüştüğünü anlatan Cevdet Yılmaz, "Bu süreçte örgütün kurucusu, kurduğu örgüte 'kendinizi feshedin' çağrısı yaptı. Örgüt buna olumlu cevap verdi, kendi içindeki mekanizmalarla. Epey bir süreç yaşamış olduk ve şu anda kritik bir aşamaya gelmiş durumdayız bu süreçte. Yeni bir aşamaya gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemli çalışmalar yürüttüğünü ve bir komisyon raporu hazırlandığını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şimdi de o rapor çerçevesinde terör örgütünün kendisini feshetmesi için gerekli yasal altyapıyla ilgili çalışmalar gündemi oluşturuyor. Bu konularla ilgili çalışmalar yürütülüyor ama bir taraftan da bunun tabii nihai takdir mercii Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir kanundan bahsediyoruz sonuçta. Dolayısıyla bu kanun Meclisimizin takdirine getirilecek. Meclisimiz bunu tartışacak. Yine farklı partilerin olduğu bir ortamda bu iş tartışılacak tabii. Temenni ederiz ki komisyonda nasıl bütün partiler o komisyon raporunun oluşumuna katkıda bulunduysa bu düzenlemeler de bütün partilerin veya en azından komisyona katılmış olan bütün partilerin katkısıyla gerçekleşsin. Burada esas mesele, odağı bu işin tabii silahların bırakılması, terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması. Bunu uzun yıllardır tartışıyor Türkiye malum. Geldiğimiz noktada artık bunu kalıcı bir şekilde gerçekleştirme imkanımız olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda iyi bir imkan yakalamış durumda Türkiye. Bunu değerlendirerek hem Terörsüz Türkiye hem de terörsüz bölge vizyonunu, kavramını hayata geçirme çabası içindeyiz. İnşallah bunu Türkiye başaracak."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörün kalkınmaya ve demokrasiye büyük zarar verdiğine işaret ederek "Bugüne kadar terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde. Bu, inanın abartı değil. Az söylüyoruz, çok söylemiyoruz öyle diyelim." dedi.

Terörün ortadan kalktığı bir ortamda yatırım ikliminin iyileşeceğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin her tarafı ekonomik olarak olumlu etkilenecek ama Doğu, Güneydoğu çok daha olumlu etkilenecek. Geçmişte nasıl en büyük ekonomik zarar Doğu, Güneydoğu'ya olduysa bugün de en büyük ekonomik fayda orada ortaya çıkmış olacak. Bu da Türkiye'nin genel kalkınma sürecine güç vermiş olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "çerçeve yasa" ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Bu döneme yetişsin diye bir gayret, çalışma var. Meclisin tabii kapanma tarihi de çok net değil. Temmuz sonu gibi ama Meclisin iradesinde kalmış bir şey. İsterse biraz daha uzatabilir, bir ihtiyaç görüyorsa. Dolayısıyla Meclisin iradesine kalmış hususlar. Sonuçta Meclisimize gelecek bu yasa. Adalet Komisyonu'nda, Genel Kurulda tartışmalarla son halini almış olacak. Dolayısıyla ben çok detaylara girmek istemiyorum doğrusu. Meclisin iradesinde olan bir konu.

Bir taraftan biz diyoruz ki 'silahlarınızı bırakın gelin, gerekli düzenlemeler' yapalım. Diğer taraftan örgüt de, 'ben bırakacağım ama bırakınca nasıl bir yasal çerçeveyle karşı karşıya kalacağım' diyor. Burada bir yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Dolayısıyla aynı yasanın içinde bir anlamda bu iki şeyi de karşılayacak bir yaklaşım gerekiyor. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak ama bunun harekete geçişi belli koşullara bağlanmış olacak."

Yılmaz, bu konudaki yasal çalışmanın odağında Meclis'teki komisyonun çizdiği ana çerçeve olacağını sözlerine ekledi.

"Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz, sürdürüyoruz"

Özellikle İsrail, ABD ve İran savaşının ekonomi programına dışsal bir etki yaptığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyonu niye artırdı? Enerji fiyatları yükseldi. Dünyada enerji maliyetleri arttı. Lojistik maliyetler yükseldi. Sigortacılık ve finans maliyetleri yükseldi. Dünyada faizler düşecek diye beklenirken, bu gelişmelerden dolayı dünyadaki merkez bankaları faiz oranlarını daha yukarıda tuttular. Finans maliyetleri dünyada arttı. Bütün bu etkilerle birlikte, gübre dahil birtakım farklı sektörel etkileri de var. Birlikte bir dışsal etki yaşadık.

Esas olan sizin programınızdır. Dışsal etkiler geçici olarak elbette program üzerinde birtakım farklılıklara yol açabilirler. Geçici birtakım etkileri olabilir ama istikametinizdir önemli olan. İstikametinizi siz bozmazsanız bu dışsal etkiler belli bir süre hükmünü icra eder. Sonra siz yine istikametinizde devam edersiniz. Bizim programa bakışımız böyle. Dolayısıyla enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz, sürdürüyoruz."

Yılmaz, çalışanları ve emeklileri enflasyona hiçbir zaman ezdirmediklerini ve bu prensibi devam ettirdiklerini bildirdi.

"İnşallah yeni adımların atıldığını görürüz"

Yılmaz, Türkiye için bu senenin zirveler yılı olduğunu dile getirerek, "Bu seneki NATO herhalde NATO tarihinde en önemli, en ilginç NATO toplantılardan biri olacak. NATO'nun geleceğini şekillendirici bir rolü olacak. Burada bir taraftan bu tartışmalar olurken bir taraftan da ABD ve Türkiye arasında ikili ilişkiler anlamında da önemli bir platform olacak, vesile olacak." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasında birçok konu başlığı olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle bu yaptırımlar, CAATSA yaptırımları dediğiniz... Halkbank konusunda olumlu bir gelişme oldu. O çok memnuniyet verici. Diğer yaptırımlar konusunda da elbette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yalnız Amerikan sistemi içinde yönetim ve Kongre ayrımı var, belli oranda biliyorsunuz. Onun sınırları içinde tabii konuşmak gerekir. Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Başkan Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mızla liderler düzeyindeki olumlu ilişkisinin ülkeler arası ilişkilere de yansıdığını görüyoruz doğrusu. Bunun da önemli bir faktör olduğunun altını çizmemiz lazım.

Hatta Sayın Trump, 'Türkiye'de olmasa Sayın Erdoğan davet etmese gitmeyebilirdim.' gibi ifadeler bile kullandı. Dolayısıyla şu anda iki başkan arasında son derece olumlu bir diyalog var. Bunun da ülkeler arası ilişkilere olumlu yansıdığını görüyoruz. Belli konularda adımlar atıldı. Önümüzdeki dönemde inşallah yeni adımların da atıldığını görürüz. Tabii somut olarak o toplantıları beklememiz gerekir. Şu anda daha çok konuşulan, jet motorları, F-35 gibi konular ama bir taraftan da bizim Amerika'yla büyük bir ticaret gündemimiz var. Ticaret anlaşmalarımızın yapılması, sonuçlandırılması gerekiyor biliyorsunuz. Yeni tarifelerden sonra Amerika tek tek ülkelerle müzakere ediyor. Ticaret konusundaki anlaşmalarımız önemli. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var."

"Bir provokasyon olarak da değerlendirilebilir"

Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında Cumhurbaşkanı seçimine yönelik bir hazırlık olup olmadığı yönündeki soruya karşılık, "Spesifik bir çalışma yapmıyoruz. Anayasanın geneline ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma içinde her konuyu tartışıyoruz elbette ama öyle spesifik bir çalışma değil. Tamamlanmak üzere, sonra tabii ki Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Diğer partilerle de görüşeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, "sözde Ermeni soykırımının resmi olarak tanınması için hükümete teklifte bulunacağına" ilişkin ifadelerine yönelik şu değerlendirmeleri yaptı:

"Hiçbir şekilde tabii kabul edemeyiz bu yaklaşımı. İsrail'in niçin bu tür girişimlerde bulunduğu açık. Kendi soykırımlarını örtmeye çalışan, kendi suçlarını örtmeye çalışan çabalar bunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze'de yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde yaşandı. Tarihe geçti, kayıtlara geçti ve bu hiçbir zaman unutulmayacak. Gazze'de yaşananlar hiçbir zaman unutulmayacak. Bunun insanlık vicdanında da karşılığını hem kısa vadede hem uzun vadede görmeye devam edeceğiz. Bu aynı zamanda Ermenistan ile Azerbaycan barışına Türkiye ile normalleşmeye yönelik bir provokasyon olarak da değerlendirilebilir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz'dan anayasa ve terörsüz Türkiye mesajları - Son Dakika

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