Yoğun işten dolayı ailecek sifon limonata tezgâhının başına geçtiler - Son Dakika
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Yoğun işten dolayı ailecek sifon limonata tezgâhının başına geçtiler

20.07.2022 09:59
Yoğun işten dolayı ailecek sifon limonata tezgâhının başına geçtiler

Eskişehir'e özgü olan sifon limonataya hava sıcaklıklarının artmasıyla ve gurbetçilerin gelmesiyle yoğun talep olduğunu belirten Abdullah Satır, "Bu yoğunluğa tek kişinin yetişmesi mümkün değil, mecburen aile olarak çalışmaya başladık" dedi.

Eskişehir'e özgü olan sifon limonataya hava sıcaklıklarının artmasıyla ve gurbetçilerin gelmesiyle yoğun talep olduğunu belirten Abdullah Satır, "Bu yoğunluğa tek kişinin yetişmesi mümkün değil, mecburen aile olarak çalışmaya başladık" dedi.

Eskişehir'de hemen her köşe başında bulunan sifon limonata tezgahlarında yoğunluk başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşın sifon limonata ve sıkma portakal suyu tüketimi de arttı. Yurtdışında yaşayan gurbetçilerin de tatil için Türkiye'ye gelmesiyle güzel hava birleşince alanlarda oluşan yoğunluk esnafa yaramış oldu. Uzun yıllardır Hamamyolu Caddesi'nde bulunan tezgahında sifon limonata satışı yapan Abdullah Satır, normalde tek başına işlere yetişebilirken şu günlerde ailesiyle birlikte 3 kişi çalıştıklarını söyledi.

"Bu yoğunluğa tek kişinin yetişmesi mümkün değil"

Çarşıdaki yoğunluğun işlerine yansıdığını belirten Abdullah Satır, gurbetçilerin gelmesinin de etkili olduğunu söyledi. İş yoğunluğundan dolayı ailesiyle birlikte tezgah başında olduklarını söyleyen Satır, şu ifadeleri kullandı:

"Havaların ısınmasıyla bizim işlerimiz de artıyor. Eskişehirliler sıcak havada çarşıda gezerken sifon limonata veya portakal suyu içmeyi seviyor. Gurbetçilerin de gelmesiyle çarşı yoğunluğu iyice arttı. Normal zamanlarda ben tek başıma durarak gelen müşterilerle ilgilenebiliyorum. Fakat bu yoğunluğa tek kişinin yetişmesi mümkün değil. Ailemle birlikte bu işi yaptığımız için hepimiz tezgahın başındayız. Tabi bu yoğunlukta gurbetçilerin payı da çok büyük oluyor." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Abdullah Satır, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yoğun işten dolayı ailecek sifon limonata tezgâhının başına geçtiler - Son Dakika

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