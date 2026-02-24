YOİKK Eylem Planı İlerlemesi Değerlendirildi

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, 10 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan YOİKK Eylem Planına ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, katılımcı bir şekilde oluşturulan Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara, gelecek dönemde de kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Bu yılın ilk YOİKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, bazı bakan yardımcıları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılının ilk YOİKK toplantısında, 10 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan YOİKK Eylem Planına ilişkin gelişmeler ele alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

39 maddeden oluşan Eylem Planındaki 26 eylemde, şubat ayı itibarıyla yüzde 50 ve üzerinde bir tamamlanma oranına erişildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eylem Planı kapsamında tamamlanan veya önemli mesafe kaydedilen eylemlerden bazıları şunlardır; şirketlerin insan kaynaklarıyla ilgili süreç ve operasyonlarında dijital uygulamaların kullanılmasına ilişkin hukuki güvence sağlanması amacıyla 27 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7555 sayılı Kanunla, İş Kanununun 109'uncu maddesinde değişiklik yapılmış, iş ilişkisinde yapılacak bildirimlerin yalnızca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Sektörün talebi doğrultusunda 7 Ağustos 2025 tarihli düzenleme ile KOBİ tanımı güncellenmiş, böylelikle KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltilmiştir."

5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş, 2 Ocak 2026 tarihinde işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgeleri verilmiştir. Özellikle ticari olarak yaygınlaşmanın zor olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere fiber altyapının artırılması amacıyla, sabit ve mobil işletmecilere ilave yükümlülükler getirilmiştir. Sanayinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararları ile Türk lirası cinsinden kredi büyüme sınırına ilişkin istisna kapsamı genişletilmiştir."

Açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında 3 Kasım 2025 tarihli Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinde yayımlandığı dile getirilerek, 25 Kasım 2025 tarihinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, rüzgar ve güneş enerjisi dışındaki tüm enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesislerinin kapasite tahsislerinden muaf tutulduğu, üretim ve tüketim tesisinin aynı yerde olduğu lisanssız yenilenebilir enerji projelerine başvurularda öncelik tanındığı kaydedildi.

İhracat finansmanının güçlendirilmesi kapsamında Hazine Destekli Kefalet Sistemi aracılığıyla ihracat finansmanının güçlendirilmesine yönelik 2025'te ihracatçılara sağlanan kredi imkanının 58,6 milyar liraya yükseltildiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Küresel Tedarik Zinciri Desteğine ilişkin Genelgede düzenleme yapılmış, Referans Ticari Faiz Oranları (CIRR) desteğinin kapsamı genişletilmiştir. Sanayi tesislerinin çevresel performansının güçlendirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması, temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ayrıca yeşil finansman imkanlarına erişim imkanının kolaylaştırılması amacıyla Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sistemi Aralık 2025 itibarıyla devreye alınmıştır. Yargıda bilirkişilik sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslar 2025 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı ile birlikte 23 Aralık 2025 tarihinde yayımlanmıştır. Türk vergi mevzuatı karbon içerikli vergiler bakımından gözden geçirilmesi kapsamındaki teknik düzeydeki çalışmalar tamamlanmıştır. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda değişiklik taslağına ilişkin uluslararası norm ve standartları gözeten teknik düzeydeki çalışmalar nihai hale getirilmiştir. Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin hazırlanması amacıyla teknik düzeydeki mevzuat çalışmaları tamamlanmış, ulusal ve uluslararası karbon kredilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla geliştirilecek yerli ve milli bir kayıt sistemi yazılımına yönelik çalışmalara başlanmıştır."

Ulusal Sanayi Alanları Master Planı doğrultusunda sanayi alanlarının genişletilmesi çalışmaları kapsamında 13 ilde 59 bin 19 hektar büyüklüğünde 16 sanayi alanının tespit edildiği ve bu alanların Yatırım Alanı olarak ilan edildiği aktarılan açıklamada, 2025'te Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda 81 il için her biri dört alandan oluşan 324 öncelikli yatırım konusunun belirlendiği, 398 başvurunun değerlendirme sürecinin devam ettiği dile getirildi.

Açıklamada, 2026 Yerel Kalkınma Hamlesi Destek Programı çağrısının ise 20 Şubat tarihinde açıldığı, başvuru tarihlerinin 2 Mart-15 Mayıs olarak belirlendiği kaydedilerek, "Kamu ve özel sektör arasında verimli bir istişare platformu olan YOİKK'te, iş dünyası öncelikleri dikkate alınarak katılımcı bir şekilde oluşturulan ve yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan YOİKK Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.