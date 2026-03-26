YÖK'ten Tarım ve Hayvancılık İçin Stratejik Protokol

26.03.2026 21:30
YÖK Başkanı Özvar, tarım ve hayvancılığın milli güvenlik ve refah için kritik olduğunu vurguladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Tarım ve hayvancılık yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı değil aynı zamanda milli güvenlik, toplumsal refah ve sürdürülebilir kalkınma meselesi haline gelmiştir" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı (TÜME) ile YÖK arasında yapılan iş birliği protokolü imza törenine katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Burdur'a geldi. Prof. Dr. Özvar, ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni (MAKÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'dan yürütülen çalışmalara ve akademik faaliyetlere ilişkin bilgi aldı; ardından senato toplantısına başkanlık etti.

'MİLLİ GELİRDEKİ PAYI YALNIZCA YÜZDE 6'

Daha sonra katıldığı YÖK ile TÜME arasında iş birliği protokolü imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Bugün burada, yükseköğretim sistemimizle sektör arasında köprü kuran, ülkemizin stratejik öncelikleriyle doğrudan örtüşen son derece önemli bir iş birliği protokolüne imza atmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Başkanlığımız ile TÜME arasında tesis edilen bu iş birliği iki kurum arasında bir mutabakat metni olmanın ötesinde Türkiye'nin tarım, hayvancılık, teknoloji ve insan kaynağı politikalarına dokunan stratejik bir adımı ifade etmektedir. Bugün dünya, gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim, iklim değişikliği ve teknolojik dönüşüm gibi birbirine bağlı çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır. Bu süreçte tarım ve hayvancılık yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı değil aynı zamanda milli güvenlik, toplumsal refah ve sürdürülebilir kalkınma meselesi haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizin öncelikli alanları arasında tarım ve hayvancılık, her zamankinden daha kritik bir konuma sahiptir. Tarım ve hayvancılık sektörü, ekonomik ve stratejik açıdan ülkemizin en kritik alanlarından biridir. Türkiye'de istihdamın yaklaşık yüzde 14'ü tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinde olmasına rağmen, bu sektörlerin milli gelirdeki payı yalnızca yüzde 6 mertebesindedir. Bu tablo, sektörümüzde verimlilik ve katma değer üretimi açısından kat etmemiz gereken önemli bir mesafe olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

KAPSAMLI VE ÇOK BOYUTLU İŞ BİRLİĞİ MODELİ

Prof. Dr. Özvar, YÖK'ü yalnızca eğitim- öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olarak değil ülkenin kalkınma kapasitesini belirleyen stratejik bir yapı olarak gördüklerini söyledi. Bu anlayışla son yıllarda yükseköğretim sisteminde kalite odaklı istihdam uyumunu gözeten ve sektörle güçlü bağlar kuran bir dönüşüm sürecini başlattıklarını belirten Özvar, "Bugün imzalanan YÖK- TÜME iş birliği protokolü de üniversite-sektör iş birliğini önceleyen yaklaşımımızın tarım ve hayvancılık alanındaki en somut ve en yenilikçi örneklerinden birini teşkil etmektedir. Bu protokol, yükseköğretim sistemi ile tarım ve hayvancılık sektörünü ortak hedefler doğrultusunda buluşturan, kapsamlı ve çok boyutlu bir iş birliği modelini hayata geçirecektir" diye konuştu.

40 BİN GENCE İSTİHDAM

Protokolle üniversiteler bünyesinde kurulacak yapay zeka tabanlı otonom eğitim ve araştırma çiftliklerinin yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda eğitim, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme merkezleri olacağını belirten Özvar, "Kurulacak çiftlikler sayesinde öğrencilerimiz doğrudan sahada eğitim alacak, genç çiftçi adayları yetiştirilecek ve üniversitelerimizin bilgi birikimi uygulamaya dönüşecektir. Bu çerçevede eğitim boyutunu da güçlendirmek amacıyla üniversitelerimizde Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği ön lisans programını açmayı planladığımızı da belirtmek isterim. Bu program, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olacaktır. Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişiminde en az teknolojik alt yapı kadar önemli bir diğer unsurun insan kaynağı olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu protokol kapsamında 40 bin gence istihdam ve kendi işini kurma imkanı sağlanması öngörülmektedir ki bu da çok önemli bir açılım olacaktır" dedi.

Protokol, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile TÜME Vakfı Başkanı Abdulkadir Karagöz tarafından imzalandı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

