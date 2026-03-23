Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!

23.03.2026 08:53
Trafik işaretlerine uyulması ve yavaş gidilmesi gereken yollar açıklandı. Ulaşımda kontroller var.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nda Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmaları sebebiyle 2-3. kilometrelerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometrelerinde yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4 ve Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde yüksek hızlı tren çalışmaları sebebiyle ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

