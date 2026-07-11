Yolda Bakım Çalışmaları: Trafiğe Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu Riva-Hüseyinli kavşakları Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli kuzey (Edirne istikameti) tüpünde bakım onarım çalışması devam ettiğinden bant aktarımı yapılarak trafik akışı tek platformdan ve iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti 23 Temmuz'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü izin verilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun (Ereğli Kavşağı) 1-2. kilometrelerindeki Eminlik gişelerinde serbest akış sistemi çalışmaları dolayısıyla ulaşım Konya-Ereğli yönünde servis yolundan, Niğde-Pozantı istikametinde 1 numaralı şeritten devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu'nun 14-17. kilometrelerinde patlatmalı yol çalışması nedeniyle, saat 16.00'ya kadar, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometrelerinde (Kömüşini) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sürdürülüyor.

Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım ve onarımı nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle Konya-Afyonkarahisar yönü kapatılarak trafik akışı bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 10.00-14.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım (ağır taşıt trafiği dahil) Abdulkadir köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.