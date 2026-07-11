Yolda Bakım Çalışmaları: Trafiğe Dikkat! - Son Dakika
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Yolda Bakım Çalışmaları: Trafiğe Dikkat!

11.07.2026 08:56
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Kara yollarındaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu Riva-Hüseyinli kavşakları Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli kuzey (Edirne istikameti) tüpünde bakım onarım çalışması devam ettiğinden bant aktarımı yapılarak trafik akışı tek platformdan ve iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti 23 Temmuz'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü izin verilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun (Ereğli Kavşağı) 1-2. kilometrelerindeki Eminlik gişelerinde serbest akış sistemi çalışmaları dolayısıyla ulaşım Konya-Ereğli yönünde servis yolundan, Niğde-Pozantı istikametinde 1 numaralı şeritten devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey Devlet Yolu'nun 14-17. kilometrelerinde patlatmalı yol çalışması nedeniyle, saat 16.00'ya kadar, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometrelerinde (Kömüşini) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sürdürülüyor.

Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım ve onarımı nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle Konya-Afyonkarahisar yönü kapatılarak trafik akışı bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 10.00-14.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bartın-Kastamonu il sınırı-Cide yolunun 15. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım (ağır taşıt trafiği dahil) Abdulkadir köyü servis yolu üzerinden sağlanıyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yolda Bakım Çalışmaları: Trafiğe Dikkat! - Son Dakika

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