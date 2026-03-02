Yolda Bakım, Trafik Kontrolü Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından yapılıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Yalkıdere Köprüsü'nün derz bakım-onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan bakım çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 33-34. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresinde bulunan Serik Köprüsü'nün derz onarım çalışması dolayısıyla Serik-Antalya istikametinde ulaşım, tek şeritten sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, kontrollü devam ediyor.