Son dakika haber... 30 yıldır buhar kazanı üreten çakmak, ürünlerini dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber... 30 yıldır buhar kazanı üreten çakmak, ürünlerini dünyaya ihraç ediyor

19.10.2022 12:26

Son dakika habere göre 30 yıldır buhar kazanı üreten çakmak, ürünlerini dünyaya ihraç ediyorMALATYA Malatya'da 30 yıldır buhar kazanı işletmeciliği yapan Fahrettin Çakmak fiziki şartları yetersiz olan atölyesinin önündeki yolda ürettiği buhar kazanlarını onlarca ülkeye ihraç ediyor.

30 yıldır buhar kazanı üreten çakmak, ürünlerini dünyaya ihraç ediyor

MALATYA Malatya'da 30 yıldır buhar kazanı işletmeciliği yapan Fahrettin Çakmak fiziki şartları yetersiz olan atölyesinin önündeki yolda ürettiği buhar kazanlarını onlarca ülkeye ihraç ediyor.

Yeşilyurt ilçesi Anayurt Bulvarı mevkiinde ki atölyesinde bir süredir buhar kazanı üretimi yapan Fahrettin Çakmak işletmenin fiziki şartlarının yetersiz olması nedeniyle üretimi yol ortasında yapıyor.

12 kişilik bir ekiple yıl boyunca yol ortasında ürettiği buhar kazanlarını onlarca ülkeye ihraç eden Çakmak, üretime uygun bir tesis oluşturulması halinde ihracat ve üretim verimliliğinin artacağını ifade ederek Organize Sanayi Bölgesi'nde yer talebinde bulunduklarını ama sonuç alamadıklarını söyledi.

"Taleplere cevap veremiyoruz "

30 yıldır buhar kazanı üretimi yaptığını kaydeden Fahrettin Çakmak, " Yaklaşık üç dört yıldır Türk Cumhuriyetleri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ile Ukrayna, Fildişi Sahili gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. Talep çok ama fiziki şartlarımızın yetersiz olması nedeniyle taleplere karşılık veremiyoruz. Yol ortasında üretim yapmak gibi bir handikapımız var. Bunu da aşamadık kazanların yolu işgal etmesi nedeniyle komşular şikayetçi. Yol ortasında çalıştığımız için işçi de gelmiyor. Bunlara rağmen üretim yaparak ülkemize döviz kazandırmak için uğraşıyoruz Yetkililerden talebimiz bize kapalı bir alan ve bir tavan vinci bunlar sağlanırsa hem üretimimiz hem de istihdam ettiğimiz elaman sayısı artacaktır. Üç aylık bir dönemde 250 -300 bin dolarlık ihracat yapıyoruz yıllık bazda bu rakam 3-4 milyon dolara kadar çıkabiliyor." dedi

"Tamamen yol da çalışıyoruz"

Yol üzerinde üretim yaptıkları nedeniyle işçi bulmaktan da zorlandıklarını kaydeden Çakmak," Yol da çalışıyoruz, kapalı bir alanda hiç üretim yapmadık. Yolda çalışmamızdan dolayı orta kapasite bir kazanının üretimi üç dört ayı buluyor kapalı bir alanda üretimi gerçekleştirmiş olsak birkaç ayda tamamlanır. Ayrıca elaman sıkıntı çekiyoruz işe aldığımız elaman yolda çalıştığımızı görünce işi bırakıp gidiyor. Bu yüzdende elaman sayımızı belli bir noktada tutamıyoruz. "diye konuştu

Kaynak: İHA
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Organize Sanayi Bölgesi, Yeşilyurt, İhracat, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... 30 yıldır buhar kazanı üreten çakmak, ürünlerini dünyaya ihraç ediyor - Son Dakika

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