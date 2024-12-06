Yörsan İflas Sonrası Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yörsan İflas Sonrası Yeniden Canlanıyor

Yörsan, iflasın ardından yeniden Matlı Grubu ile büyüyerek istihdamı artırmaya devam ediyor.

06.12.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süt ve süt ürünleri alanında Türkiye'nin en eski markalarından Yörsan, iflasının ardından el değiştirme sürecinin tamamlanmasıyla ülkenin ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1984'te faaliyetine başlayan ve Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikası olarak bilinen, bölge istihdamına doğrudan ve dolaylı ciddi katkısı bulunan firmanın 2020'de iflasını açıkladıktan sonra kapanmasıyla yüzlerce çalışanı işsiz kaldı.

2022'de Matlı Şirketler Grubu'na geçmesiyle yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımla yeniden ayağa kaldırılan firma, doğrudan 550 kişiyi istihdam etmesinin yanı sıra yüzlerce üreticiye yeniden destek sağlamaya başladı.

Türkiye'nin dört bir yanına günlük işlenen 320 ton süt ürünlerini gönderen 1000 ton kapasiteli işletmenin Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Türkmenistan'a ihracata başlaması markaya dış ülkelerden talebi artırdı. Bu yılı 800 bin dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan firma, 2025 yılında ise 4 milyon dolarlık dış satım hedefliyor.

Yeni yatırımlarla gelecek yıl istihdamı 1000'e çıkarmayı hedefleyen firma sayesinde iflas sürecinde süt hayvanlarını kesime gönderen üreticilerin, ahırlarında yeniden hayvan yetiştirmesi bölge halkının ekonomisine de katkı sağladı.

"Bölge ekonomisini yeniden canlandırmaya başladık"

Matlı Şirketler Grubu ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, AA muhabirine, Yörsan'ın, temelleri 60 yıl öncesine dayanan bir Anadolu hikayesi olduğunu söyledi.

Yörsan'ın yabancı grubun satın alma sürecinin ardından çöküş yaşadığını ve iflas ettiğini anımsatan Matlı, "Bizim de kökenimizde tarım ve hayvancılık vardı. O bölgenin de çocuğu olmamız vesilesiyle Allah bize bunu nasip etti. Yörsan'ı bünyemize katarak kendi sevdiğimiz gıda sektöründe ekosistemi tamamladık. Susurluk ve bölge ekonomisini yeniden canlandırmaya başladık." diye konuştu.

Matlı, 2 kişiyle yeniden başladıkları hikayede şu an 500'ün üzerinde çalışanlarının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"6 ay sonra istihdam sayısı 1000'in üzerine çıkacak. Günlük 320 ton süt işleniyor. Kısa sürede 1,5 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı. Yörsan, çalışanın güldüğü, üreticinin güldüğü, öz güvenimizin tekrar olduğu, Matlı ailesi için bir gurur abidesi haline geldi. İhracatımız da başladı. 6 ülkeye ihracat var, yakında ABD'ye de başlıyoruz. Bölgeye has olan ürünleri yakın ve uzak coğrafya ile birleştireceğiz. Yörsan, peynirle beraber ilklerin fabrikasıdır. Ev tipi yoğurtta, Susurluk ayranında, Mihaliç peynirinde ilklerin fabrikasıdır. "

"Gıdanın milli oranda gelişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz"

Yörsan'ın yeniden tarih yazacağını anlatan Matlı, "Bizim için zorlukları oldu ama akşam başımızı yastığa koyduğumuzda ülke ekonomisine fayda sağlamanın mutluluğu bizim için hepsinden kıymetli." dedi.

Matlı, sözleşmeli üretimin önemli olduğunu vurgulayarak, "2 büyük çiftliğimiz var. Kendi personelimizi eğitiyoruz. Hayvancılıkla uğraşanlara eğitim veriyoruz. Bu ekosistemin içinde damızlık merkezlerimizle üreticilerin daha verimli hayvanla, maliyetleri artırmadan para kazanmasının altyapısını oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini, özellikle kadın çiftçileri destekleyici projelere imza attıklarını dile getiren Matlı, şunları kaydetti:

"Ülkemize inanıyoruz, güveniyoruz. Bu coğrafyanın kültürü gıdadan başlıyor. Biz savunma sanayisi gibi gıdanın milli oranda gelişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yörsan'ı daha büyütmek için Susurluk'tan başlayan hikaye inşallah 2025-2026'da Anadolu'nun farklı şehirlerinde devam edecek. Yörsan bacasını tüttürerek gerçek bir gıda hikayesi sürecini devam ettireceğiz. Bu şirket Susurluk'un değil ülkenin şirketi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Yörsan, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yörsan İflas Sonrası Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:47 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:47:49. #1.13#
SON DAKİKA: Yörsan İflas Sonrası Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.