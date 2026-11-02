Yozgat'ta 14 üreticiye 5 milyon 77 bin 588 liralık sera desteği verildi - Son Dakika
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Yozgat'ta 14 üreticiye 5 milyon 77 bin 588 liralık sera desteği verildi

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Yozgat\'ta 14 üreticiye 5 milyon 77 bin 588 liralık sera desteği verildi
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Yozgat\'ta 14 üreticiye 5 milyon 77 bin 588 liralık sera desteği verildi
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Yozgat'ta KOP ve TULİP projeleri kapsamında 14 üreticiye toplam 5 milyon 77 bin 588 liralık sera desteği sağlandı. Merkez'de 9 üreticiye 525 metrekare, 5 üreticiye de 105 metrekare sera teslim edilirken örtü altı üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yozgat'ta tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin modern imkanlara kavuşması amacıyla yürütülen projeler kapsamında 14 üreticiye sera desteği sağlandı. KOP ve TULİP projeleri kapsamında hayata geçirilen desteklerin toplam bütçesi 5 milyon 77 bin 588 lira oldu.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yürütülen "KOP ile Seralar Gelişiyor" projesiyle Yozgat Merkez'de 9 üreticiye, 525 metrekare büyüklüğünde sera teslim edildi. Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında ise 5 üreticiye 105 metrekare büyüklüğünde sera desteği verildi. Projelerle örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve tarımsal üretim imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Oğullarının sera kurma isteğine babalarından destek

Desteklerden yararlanan üreticilerden biri de Yozgat'ın Büyükmahal köyünde yaşayan 88 yaşındaki Duran Deniz'in ailesi oldu. Oğullarının sera kurma isteğine destek veren Deniz, devlet desteğiyle kurulan serada çocuklarının üretim yapmasına imkan sağladı. Oğullarının tarıma ve seracılığa meraklı olduğunu belirten Deniz, "Burası bu sene kuruldu. Seradan mahsul almadık. Yeni diktiler, daha yeni bunlar. Ben de yapma demiyorum. Ne yaparsa yapsın hep ben peşindeyim. Onlara destek veriyorum" dedi.

Seralar farklı ilçelerde de kuruldu

KOP ve TULİP destekleri kapsamında Yozgat Merkez Azizli, Sarımbey ve Büyükmahal köylerinin yanı sıra Sorgun, Saraykent, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerindeki farklı köy ve yerleşim yerlerinde de sera kurulumları gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta 14 üreticiye 5 milyon 77 bin 588 liralık sera desteği verildi - Son Dakika
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