Yozgat'ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu

11.04.2022 10:10
Yozgat'ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ta yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması amacıyla 6 çeşit nohut, deneme amaçlı toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ta yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması amacıyla 6 çeşit nohut, deneme amaçlı toprakla buluşturuldu.

En fazla hububat ekimi yapılan iller arasında yer alan Yozgat'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda Nihatbey, Caner, Onur, Sezgin, İnci, Ilgaz ve Azkan isimli 7 çeşit nohudun deneme ekimi yapıldı. Yozgat merkeze bağlı Büyükmahal ve Sorgun ilçesine bağlı Alcı köylerinde nohut çeşit deneme ekimlerinin 3'er dekarlık alana eşit şekilde ekildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yerli nohut tohumluklarının çiftçilere tanıtılması amacıyla demonstrasyon çalışmalarının yapıldığını söyledi.

2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla başlattığı proje doğrultusunda araştırma enstitüleri ve özel firmalarca geliştirilerek tescil ettirilen yerli tohumlarla deneme amaçlı nohut ekimleri yapıldı. Bu deneme ekimiyle, ilimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacak. Bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenmesiyle Bakanlığımız, araştırma kuruluşlarınca yeni geliştirilen nohut çeşitlerimizin çiftçilerimize duyurulması ve tanıtılmasını amaçlanmaktadır" dedi.

Nohutların gelişim dönemlerinde il müdürlüğüne bağlı teknik personeller tarafından takip edileceğini de vurgulayan Özkaya, gerekli ilaçlama ve bakımların yapılarak hasat döneminde verimin değerlendireceğini söyledi. - YOZGAT

Yozgat'ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu
Yozgat'ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu

YORUMLAR
500
Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya

Türkiye, Yozgat, Milli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:53 Üsküdar'da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamerada!
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
09:33 Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:22:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 7 çeşit nohut toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement