Yozgat'ta İŞGEM, 7 milyon avro katma değere ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Yozgat'ta İŞGEM, 7 milyon avro katma değere ulaştı

Yozgat\'ta İŞGEM, 7 milyon avro katma değere ulaştı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyete geçen Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), son 5 yılda 7 milyon avro katma değere ulaştı. İŞGEM, yeni girişimcileri desteklemek ve bölgeye ekonomik değer katmak amacıyla kurulmuş bir merkezdir.

03.05.2024 10:12  Güncelleme: 10:34
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan 4 milyon 258 bin avro destekle 2018 yılında faaliyete geçen Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), son 5 yılda 7 milyon avro katma değere ulaşırken bu rakamın 1 milyon 100 bin avroluk kısmını ihracat rakamları oluşturdu.

Yeni girişimcileri desteklemek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve KOBİ'lere destek olarak bulunduğu bölgeye ekonomik bir değer katmak için kurulan Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), kurulduğu 2018 yılından itibaren bölgeye milyon avroluk katma değer sağlıyor. Yüzde yüz hissesi Sorgun Belediyesi'ne ait olan ve Eski Buğday Pazarı arkasında 5 bin 700 metrekare kapalı alana kurulan İŞGEM 34 iş yeri ile girişimcileri ve yeni kurulan iş yerlerini destekliyor. Tekstil ve giyim, mobilya, gıda sanayileri ile kimyasal ve metal sektörleri gibi farkı sektörlerde faaliyet gösteren 21 firmanın bulunduğu Sorgun İŞGEM'de şu ana kadar 20 mezun verilirken binin üzerinde firmaya ise danışmanlık desteği verildi. Sorgun İŞGEM'in, resmi olarak faaliyete başladığı 2018 yılından bu yana oluşturmuş olduğu katma değer 2023 yılı sonu itibariyle 7 milyon avroya ulaşırken 1 milyon 100 bin avroluk kısmını da ihracat rakamları oluşturdu.

"Firmalar 3 yıl da mezun oluyor"

İŞGEM Şirket Müdürü ve Şirket Yasal Temsilcisi Yusuf Yılgın yaptığı açıklamada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından sağlanan 4 milyon 258 bin avro destekle 2018 yılında Sorgun İŞGEM'in faaliyetine başladığını söyleyerek, "Şirketimiz yüzde yüz hibe desteğiyle kurulan bir projedir. Yüzde yüz hissesi de Sorgun Belediyemize aittir. Bizim burada amacımız İŞGEM'i organize sanayi bölgelerinin alt yapısı olarak düşündük. OSB'lere geçmede burayı sıçrama tahtası olarak kullanıyoruz. Burada gelişen firmalar 3 yıl içerisinde mezun oluyor eğer mezun olamazsa 2 yıl uzatma veriyoruz ve 5 yıl içerisinde firmalarımız büyüyerek OSB'lere geçme imkanı buluyor. İŞGEM, ortak kullanım alanlarının olması ve girdilerin az maliyetle olması dolayısıyla rekabette emsallerinden bir adım daha önde yer alıyor" dedi.

"34 iş yeri bulunuyor, 200 kişiye istihdam sağlanıyor"

İŞGEM'de şuan da 26 ana bina dışında, 8'de ana bina içinde olmak üzere toplam 34 tane iş yerinin bulunduğunu da belirten Yılgın, "Burada 200'ün üzerinde istihdam sağlamaktayız. 2018 yılından itibaren faaliyet gösteren firmamızdan 20'ye yakın mezun verdik. Mezun verdiğimiz firmalar büyüme ihtiyacı hasıl olduğundan dolayı daha büyük mekanlara taşındı. 4 milyon 258 bin avroluk bir yatırımın Sorgun'a gelmesi çok güzel. 2018 yılından 2023 yılına kadar Sorgun İŞGEM'de 7 milyon avroluk bir katma değer sağlandı. Bu yıllar arasında firmalarımız 1 milyon 100 bin avro civarında da dış ticaret gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

"Yurt dışına da sevkiyat düşünüyoruz"

Sorgun İŞGEM'de duşakabin imalatı üzerine faaliyet gösterdiklerini söyleyen Emin Esmek, "Ürettiğimiz duş akabinleri esnaflara yönelik de monte olarak teslimat yapıyoruz. Bir sene önce kurulmuş bir firmayız. Bundan önce Yozgat'ta duş akabin imalatı noktasında kurulan bir firma yoktu. Şu an çevre illere olduğu gibi gibi yurt dışına da sevkiyatla ilgili planlarımız bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

"2 ton kuruyemiş üretiyorum"

Kuruyemiş imalatı yapan Adem Kaya ise İç Anadolu Bölgesinde yetişen nohutlar ile beyaz ve çıtır leblebi yaptıklarını söyleyerek, "Günlük çıtır ve beyaz leblebi olmak üzere 2 ton üretim yapıyorum. Ankara, Kayseri ve Çorum gibi çevre illere bunu gönderiyorum" diye konuştu.

" Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz"

3 D yazıcılarla ev dekorasyonu ve oyuncak yaptıklarını belirten Feyyaz Buğra Çelik, "3 D yazıcılarla üretim yapıp online platformlarda satışını yapıyoruz. Burada oyuncak ev dekarosyonu ürünleri yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Henüz yeni bir oluşum olmamıza rağmen böyle bir fırsat geldi elimize, biz de bunu çok iyi değerlendirildiğimizi düşünüyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yozgat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta İŞGEM, 7 milyon avro katma değere ulaştı - Son Dakika

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